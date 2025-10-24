Hoy juega la Lepra: Independiente Rivadavia busca hacer historia ante River por la Copa Argentina

La Lepra quiere la victoria.

Por Martín Sebastián Colucci







El sueño está más vivo que nunca. El Club Sportivo Independiente Rivadavia juega hoy ante River Plate por las semifinales de la Copa Argentina 2025, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el objetivo de lograr algo inédito: clasificar por primera vez a una final de un torneo nacional de Primera División.

El partido comenzará a las 21:10 y será televisado por ESPN y Disney+ Premium. Los hinchas leprosos viajan ilusionados a Córdoba para acompañar a un equipo que hizo de esta Copa una verdadera epopeya futbolera.

Sebastián Villa, el protagonista que vuelve a cruzarse con River En la previa del encuentro, todas las miradas apuntan a Sebastián Villa, el colombiano que se transformó en una de las grandes figuras del conjunto mendocino. El atacante, que ya supo enfrentar al Millonario cuando vestía la camiseta de Boca, fue decisivo en el último cruce entre ambos: marcó un gol y asistió en el otro tanto del 2-1 histórico de la Lepra en Mendoza.

Esa actuación lo puso nuevamente en el centro de la escena. Villa, que conoce bien los duelos ante River, promete ser clave tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Su velocidad, desequilibrio y personalidad lo convierten en una carta determinante para el equipo mendocino.

El camino y el sueño azul en la Copa Argentina Pese a no atravesar su mejor momento en el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Martín Cicotello encontró en la Copa Argentina su refugio y su gran motivación. Con triunfos memorables, Independiente Rivadavia se metió entre los cuatro mejores del certamen y ahora busca escribir la página más gloriosa de sus 112 años de historia. River llega con algunas dudas en la formación y con la obligación de imponer su jerarquía. Sin embargo, la Lepra mendocina ya demostró que puede competir de igual a igual y que en este torneo nada está escrito. La síntesis de la Lepra Embed