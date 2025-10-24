24 de octubre de 2025
Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo

El argentino enfrenta un nuevo desafío en el Gran Premio de la Fórmula 1 de México. Enterate cuándo corre Franco Colapinto.

Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.

Por Sitio Andino Deportes

Luego de su desobediencia a las órdenes de Alpine en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Estados Unidos, Franco Colapinto vuelve a subirse al monoplaza con la mente puesta en recuperar terreno y sumar puntos importantes en el campeonato.

El piloto argentino buscará redimirse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde contará con el apoyo de cientos de compatriotas.

Las instrucciones de equipo deben seguirse siempre”, reconoció el pilarense tras el incidente en Austin. Con esa autocrítica, el joven de 22 años encara un fin de semana clave en la segunda parada de la gira americana de la Fórmula 1.

Los días y horarios del Gran Premio de México

El GP de México 2025 se disputará entre el 24 y el 26 de octubre, con el formato tradicional de tres prácticas libres, clasificación y carrera.

Viernes 24 de octubre

  • Práctica Libre 1: 15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine)

  • Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14:30

  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00 (hora argentina)

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium

El circuito mexicano es uno de los preferidos del argentino. En 2024, con el equipo Williams, largó 16° y finalizó 12°, quedando muy cerca de los puntos. Este año, espera mejorar aquel resultado con un Alpine que aún busca regularidad en rendimiento.

La expectativa por el anuncio de Alpine

Mientras se enfoca en su rendimiento, crece la expectativa por la confirmación oficial de Alpine sobre su continuidad en la escudería para la temporada 2026.

De acuerdo con versiones de medios nacionales e internacionales, la renovación de Colapinto estaría prácticamente acordada, y el anuncio podría concretarse este miércoles, en la previa del GP de México.

Desde las 16:00, Alpine ofrecerá una conferencia de prensa con la presencia de Colapinto y Pierre Gasly, donde podría darse la noticia. Luego, a las 22:00, el argentino participará de un evento organizado por Mercado Libre, su principal sponsor.

El periodista Leonardo Regueira aportó más detalles:

“Si vos querés hacer un anuncio en la F1, tenés que pedirlo y te ponen en agenda. Alpine ya lo solicitó para mañana.

Un fin de semana decisivo para Franco Colapinto

El Gran Premio de México no solo será una oportunidad deportiva, sino también un punto de inflexión en la carrera de Franco Colapinto. El joven argentino sigue ganando terreno dentro del mundo de la Fórmula 1, y cada vez son más los que lo consideran el futuro referente de la categoría para la Argentina.

