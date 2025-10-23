La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

Franco Colapinto habló en México sobre su futuro en Alpine y su deseo de seguir en la F1.

En medio de los rumores sobre su continuidad, Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa en México y se refirió a su futuro dentro de la escudería Alpine , que aún no confirmó si lo mantendrá como piloto titular para la temporada 2026 . Se viene una gran jornada de la Fórmula 1 .

“ Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad ”, expresó el piloto argentino ante los medios internacionales.

Colapinto, de 22 años , reconoció que el proceso dentro del equipo francés está lleno de desafíos, pero remarcó su compromiso: “ Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado ”.

El argentino ya se encuentra preparando su participación en el Gran Premio de México , que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez , una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1 .

A continuación, los horarios del GP de México (hora argentina):

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15:30

Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/record_mexico/status/1981140426003533968&partner=&hide_thread=false ¡MÉXICO QUIERE A COLAPINTO!



Franco Colapinto quedó sorprendido por el recibiendo de los mexicanos. ¡Se viene el Gran Premio!



@myt_guzman pic.twitter.com/Ic3FQ6Ao6U — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 22, 2025

Dónde ver el Gran Premio de México

La transmisión del Gran Premio de México de la Fórmula 1 estará disponible por los canales de cable ESPN y Fox Sports, mientras que también podrá verse en la plataforma Disney+ Premium con suscripción activa.

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, cuenta con 17 curvas y una longitud de 4.304 kilómetros. El piloto con más victorias en este trazado es Max Verstappen, quien se impuso en cinco oportunidades.

Un presente prometedor para Franco Colapinto

El desempeño de Colapinto en las últimas carreras, junto a su carácter competitivo y sus destacadas actuaciones frente a su compañero Pierre Gasly, mantienen viva la expectativa de verlo consolidado en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Mientras el equipo Alpine define su alineación para la próxima temporada, el pilarense continúa enfocado en sumar puntos y demostrar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.