23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

En conferencia de prensa, el pilarense Franco Colapinto habló sobre la temporada 2026 y su futuro en la Fórmula 1. Mirá sus declaraciones completas.

Franco Colapinto habló en México sobre su futuro en Alpine y su deseo de seguir en la F1.

Franco Colapinto habló en México sobre su futuro en Alpine y su deseo de seguir en la F1.

Por Sitio Andino Deportes

En medio de los rumores sobre su continuidad, Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa en México y se refirió a su futuro dentro de la escudería Alpine, que aún no confirmó si lo mantendrá como piloto titular para la temporada 2026. Se viene una gran jornada de la Fórmula 1.

Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, expresó el piloto argentino ante los medios internacionales.

Lee además
Franco Colapinto palpita el GP de México y mostró cómo vive desde adentro una vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez. video
automovilismo

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1
Un detalle en la publicidad de Mercado Libre encendió las sospechas sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine.
automovilismo

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Colapinto, de 22 años, reconoció que el proceso dentro del equipo francés está lleno de desafíos, pero remarcó su compromiso: “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”.

A continuación, los horarios del GP de México (hora argentina):

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30

  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30

  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/record_mexico/status/1981140426003533968&partner=&hide_thread=false

Dónde ver el Gran Premio de México

La transmisión del Gran Premio de México de la Fórmula 1 estará disponible por los canales de cable ESPN y Fox Sports, mientras que también podrá verse en la plataforma Disney+ Premium con suscripción activa.

El circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, cuenta con 17 curvas y una longitud de 4.304 kilómetros. El piloto con más victorias en este trazado es Max Verstappen, quien se impuso en cinco oportunidades.

Un presente prometedor para Franco Colapinto

El desempeño de Colapinto en las últimas carreras, junto a su carácter competitivo y sus destacadas actuaciones frente a su compañero Pierre Gasly, mantienen viva la expectativa de verlo consolidado en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Mientras el equipo Alpine define su alineación para la próxima temporada, el pilarense continúa enfocado en sumar puntos y demostrar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Franco Colapinto desobedeció al equipo: el mensaje oficial tras el GP de Estados Unidos

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: sobrevivió al caos y terminó 14° en la carrera sprint

Franco Colapinto en la Fórmula 1: la gran chance en el GP de Estados Unidos que puede cambiar su temporada

LO QUE SE LEE AHORA
Resultado abierto para la Academia pensando en la vuelta.
Copa Libertadores

Racing bancó lo que pudo en Brasil, pero se le escapó sobre el final

Las Más Leídas

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los cuatro condenados en el juicio por la toma de rehenes en Almafuerte. 
penas de 10 años de cárcel

Juicio por toma de rehenes en Almafuerte: quiénes son los cuatro condenados

Te Puede Interesar

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Por Facundo La Rosa
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad