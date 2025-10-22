22 de octubre de 2025
{}
F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

El futuro del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría definirse antes del GP de México. Mirá lo que se viene.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto atraviesa una semana decisiva en la Fórmula 1. A horas del Gran Premio de México, crece la expectativa sobre su renovación con Alpine. Un detalle oculto en la última publicidad de Mercado Libre, su principal patrocinador, encendió las especulaciones de los fanáticos sobre un posible anuncio oficial.

El guiño que ilusiona a los fans de Franco Colapinto y Alpine

En la nueva campaña de Mercado Libre, el cronómetro muestra el tiempo 1:22:10, una cifra que muchos interpretaron como una referencia directa a la fecha 22/10, día en que el piloto argentino y la empresa compartirán un evento en la Ciudad de México.

El dato se viralizó aún más cuando los seguidores notaron que las iniciales de los nombres que aparecen en la gráfica —Franco, Iván, Rubén, Matías y Agustín— forman la palabra “FIRMA”, lo que disparó las teorías sobre la inminente renovación del contrato.

El entorno del equipo mantiene el hermetismo habitual, aunque distintos medios europeos aseguran que Flavio Briatore ya elevó una recomendación directa a la cúpula de Alpine para mantener al argentino en 2026. Si la noticia se confirma antes del fin de semana, Colapinto aseguraría su continuidad en la Máxima y consolidaría su crecimiento dentro del equipo francés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CorraQuienCorra/status/1980757095084388591&partner=&hide_thread=false

Los números que respaldan al piloto argentino en la Fórmula 1

Más allá del simbolismo, los resultados sostienen su candidatura. Colapinto igualó 6-6 el duelo interno con Pierre Gasly tras doce fechas y superó al francés en cuatro de las últimas seis carreras. Con apenas 22 años y 20 grandes premios (11 con Alpine), el pilarense demuestra madurez, consistencia y una rápida adaptación al entorno de la F1.

El propio Briatore reconoció que “Colapinto tiene talento natural y una mentalidad de campeón”, destacando su aporte técnico y su impacto mediático en Latinoamérica. Esa combinación lo convierte en una apuesta valiosa para Alpine, que busca renovar su imagen y acercarse al público joven del continente.

La agenda de Colapinto también refuerza los rumores: este miércoles 22 de octubre, a las 19:00 (hora argentina) brindará una conferencia de prensa con el equipo y, a las 22:00, participará de un evento oficial de Mercado Libre. Muchos esperan que allí se haga el anuncio formal de su continuidad.

Con el Gran Premio de México programado para el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina), Colapinto buscará reafirmar su buen momento. Si logra terminar por delante de Gasly, pasará a liderar el head-to-head interno de Alpine y podría coronar el fin de semana con la mejor noticia: su permanencia en la Fórmula 1 2026.

Por ahora, el silencio oficial mantiene viva la intriga. Pero entre cronómetros, guiños publicitarios y resultados en pista, todo apunta a que Franco Colapinto está a un paso de firmar su renovación con Alpine y seguir representando a la Argentina en la élite del automovilismo mundial.

