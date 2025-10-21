Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

El argentino Franco Colapinto desobedeció una instrucción en Austin y ahora afronta una reunión clave con Alpine.

Por Sitio Andino Deportes







La polémica por el adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos sigue generando repercusiones. El piloto argentino de Alpine tendrá este martes una reunión privada con la directiva, en la que se definirá cómo seguirá la relación tras su desobediencia a una orden del muro de boxes.

Franco Colapinto bajo la lupa de Alpine La acción de Franco Colapinto en Austin fue tan celebrada por los fanáticos como cuestionada por la escudería. Steve Nielsen, director de Alpine, aseguró que “cualquier instrucción desde el muro es definitiva” y remarcó la decepción del equipo por lo ocurrido. El argentino, sin embargo, recibió un fuerte respaldo de sus seguidores y de especialistas que interpretan su maniobra como una muestra de carácter en plena competencia.

El periodista Leo Regueira adelantó que la reunión será este martes, aunque no trascendieron detalles del horario ni del lugar. Allí, Colapinto deberá dar su versión de los hechos y escuchar a los directivos, que buscan limar asperezas en medio de un clima tenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1980338983931437326&partner=&hide_thread=false #F1 | "Lo que hizo Colapinto fue correr"



Desde su rol de comentarista de la TV oficial, David Coulthard, ganador de carreras y subcampeón de Fórmula 1, defendió el accionar de Franco Colapinto acerca de su sobrepaso a Pierre Gasly en el final del Gran Premio de Estados… pic.twitter.com/t0GNaJPfub — Campeones (@Campeonesnet) October 20, 2025 ¿Habrá sanción o continuidad para Franco Colapinto? Aunque Alpine intentará cerrar rápido el conflicto para enfocarse en el Gran Premio de México, no se descarta que el argentino reciba una sanción interna en lo que resta de la temporada. La decisión final podría estar atada también a la discusión sobre su renovación de contrato para 2026, un punto que mantiene en vilo a los seguidores del joven piloto argentino.

Mientras tanto, el adelantamiento a Gasly ya quedó registrado como una de las maniobras más comentadas del fin de semana. El futuro inmediato de Colapinto dependerá de cómo se resuelva esta reunión clave, que podría marcar un antes y un después en su vínculo con Alpine.