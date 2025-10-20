Franco Colapinto desobedeció al equipo: el mensaje oficial tras el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos en la Fórmula 1 no solo dejó acción en pista, sino también un fuerte conflicto interno en Alpine: Franco Colapinto desobedeció las órdenes del equipo al adelantar a su compañero Pierre Gasly, lo que obligó a un comunicado oficial y expuso tensiones internas en la escudería francesa.
En el comunicado, el equipo expresó su malestar: “cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido”. Con esta frase, la escudería dejó en claro la gravedad del episodio y anunció que será un tema a revisar internamente para evitar nuevas tensiones.
Alpine responde y Colapinto busca consolidarse en la Fórmula 1
A pesar del conflicto, Alpine intentó transmitir unidad puertas afuera. El propio Colapinto fue citado en la publicación oficial con la frase: “es algo que discutiremos como equipo y del que aprenderemos en el futuro”. Por su parte, Pierre Gasly resaltó que el equipo debe mejorar su rendimiento en los domingos de carrera y revisar en detalle su funcionamiento.
El caso se suma a una temporada irregular de Alpine, donde los resultados no terminan de aparecer y las decisiones estratégicas se vuelven tan determinantes como la convivencia entre pilotos. Para Colapinto, que atraviesa un proceso clave de consolidación en la Fórmula 1, el episodio marca un punto de inflexión: demostrar madurez y solidez será clave para asegurar su lugar en la grilla.
Los próximos Grandes Premios serán decisivos para comprobar si Alpine logra recuperar la armonía interna y volver a competir de manera sólida por los puntos, o si las tensiones internas seguirán marcando el rumbo de una escudería que vive bajo presión.