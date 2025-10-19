F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 dejó una carrera dura para Franco Colapinto , que terminó en el 17° puesto con su Alpine en el Circuito de las Américas . El argentino, que había largado desde el 15° lugar , perdió ritmo con el paso de las vueltas, pero en el cierre desobedeció la orden del equipo y superó a su compañero Pierre Gasly .

La largada no fue favorable para el argentino: perdió dos posiciones y cayó al 17°. Poco después se recuperó con un sobrepaso a Esteban Ocon en la curva 12, aunque rápidamente quedó a merced de Lance Stroll y de otros rivales que lo relegaron a la parte baja de la grilla.

En la parada en boxes , Colapinto salió último y se mantuvo gran parte de la carrera en esa zona, defendiéndose como pudo de los ataques de sus perseguidores. Alpine nunca encontró velocidad y sus dos pilotos sufrieron la degradación de neumáticos .

En las últimas vueltas , Colapinto estaba detrás de Gasly , pero desde boxes les pidieron mantener posiciones para evitar riesgos. El argentino, sin embargo, atacó en la curva 1 de la vuelta 54 y adelantó al francés. Así, terminó en el 17° puesto , mientras que su compañero cayó al 19° tras ser superado por otros rivales.

Ingeniero a Colapinto: "Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones" - Colapinto: "Espera, ¿qué? El es muy lento". Acción seguida, Franco lo pasó a Gasly. Porque sí, porque es más rápido que su compañero.

El gesto de Colapinto mostró carácter y ambición, aunque abrió interrogantes sobre la relación interna en Alpine, que atraviesa una temporada difícil y sin resultados competitivos.

Puesto 17 para un valiente Colapinto en el GP de Austin. Paso a paso, Franco demuestra su talento.



— Marirró Varela (@marirrovarela) October 19, 2025

Max Verstappen ganó y se escapa en el campeonato

La victoria quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), que dominó de principio a fin en Austin. El neerlandés aprovechó la pelea entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente, para aumentar su ventaja en el campeonato.

El próximo desafío será el Gran Premio de México, que se disputará el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, Colapinto buscará revancha y la chance de sumar puntos por primera vez en esta gira americana.