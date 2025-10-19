19 de octubre de 2025
F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

El argentino Franco Colapinto finalizó 17° en el GP de Estados Unidos. Largó 15°, sufrió con el Alpine y desobedeció a su equipo. Mirá qué pasó.

Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 dejó una carrera dura para Franco Colapinto, que terminó en el 17° puesto con su Alpine en el Circuito de las Américas. El argentino, que había largado desde el 15° lugar, perdió ritmo con el paso de las vueltas, pero en el cierre desobedeció la orden del equipo y superó a su compañero Pierre Gasly.

En la parada en boxes, Colapinto salió último y se mantuvo gran parte de la carrera en esa zona, defendiéndose como pudo de los ataques de sus perseguidores. Alpine nunca encontró velocidad y sus dos pilotos sufrieron la degradación de neumáticos.

Polémica en Alpine: Franco Colapinto ignoró la orden de equipo

En las últimas vueltas, Colapinto estaba detrás de Gasly, pero desde boxes les pidieron mantener posiciones para evitar riesgos. El argentino, sin embargo, atacó en la curva 1 de la vuelta 54 y adelantó al francés. Así, terminó en el 17° puesto, mientras que su compañero cayó al 19° tras ser superado por otros rivales.

El gesto de Colapinto mostró carácter y ambición, aunque abrió interrogantes sobre la relación interna en Alpine, que atraviesa una temporada difícil y sin resultados competitivos.

Max Verstappen ganó y se escapa en el campeonato

La victoria quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), que dominó de principio a fin en Austin. El neerlandés aprovechó la pelea entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente, para aumentar su ventaja en el campeonato.

El próximo desafío será el Gran Premio de México, que se disputará el domingo 26 de octubre a las 17:00 (hora argentina) en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí, Colapinto buscará revancha y la chance de sumar puntos por primera vez en esta gira americana.

