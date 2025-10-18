18 de octubre de 2025
automovilismo

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo acción en el Sprint de la Fórmula 1 en Austin. Mirá cómo le salieron las cosas

Franco Colapinto no pasó la Q2.

Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Tras finalizar 14° en la Sprint, el piloto argentino de Alpine se metió en la Q2 de la clasificación. Finalmente, quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien partirá un puesto por delante del pillarense.

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 dejó a Franco Colapinto en el 15° lugar con su Alpine, tras una jornada complicada en el Circuito de las Américas de Austin. El argentino no pudo avanzar a la Q3 y deberá partir desde la octava fila en la carrera principal del domingo.

Franco Colapinto esquivó los abandonos y cerró en el puesto 14 en Austin.
automovilismo

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: sobrevivió al caos y terminó 14° en la carrera sprint
El piloto argentino Franco Colapinto busca revancha en Austin con Alpine.
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: la gran chance en el GP de Estados Unidos que puede cambiar su temporada

Franco Colapinto, al límite con un Alpine sin rendimiento

En la Q1, el pilarense logró pasar con lo justo en el 15° puesto, gracias a que le eliminaron el tiempo a Alex Albon por exceder los límites de pista. Su mejor giro fue de 1:34.039, que lo dejó en el límite para ingresar a la Q2.

Ya en la Q2, Colapinto abortó dos intentos por falta de control y serios problemas de tracción. Finalmente, cerró con 1:34.044, insuficiente para superar el corte. Su compañero Pierre Gasly también quedó eliminado en el 14° lugar, confirmando el mal rendimiento del equipo Alpine.

Verstappen hizo la pole y Franco Colapinto larga desde el 15° puesto

El gran dominador fue Max Verstappen (Red Bull), que se quedó con la pole position con un tiempo de 1:32.510, superando a Lando Norris (McLaren) y a Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el top 3 de la clasificación en Austin.

De esta manera, el argentino Franco Colapinto deberá apostar a la estrategia y a aprovechar los incidentes de carrera para escalar posiciones. Alpine está lejos en rendimiento, pero el Gran Premio de Estados Unidos siempre suele dejar sorpresas y el objetivo será intentar sumar puntos.

Franco Colapinto dio pelea

