F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

Este domingo 19 de octubre a las 16 (hora argentina), Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin. El piloto argentino de Alpine largará desde el puesto 15 en la grilla, tras una clasificación complicada y un sprint que lo dejó en el 14° lugar.
En la carrera sprint, Colapinto también debió remar desde atrás. Envuelto en el accidente múltiple de la largada, tuvo que ingresar a boxes por un toque de un Racing Bulls, aunque finalmente cerró en el 14° puesto, sumando experiencia y kilómetros en pista.
La pole position quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), que registró 1:32.510 y partirá adelante, escoltado por Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). Ellos se perfilan como los grandes candidatos en un circuito donde los errores se pagan caro.
En este escenario, Colapinto intentará aprovechar posibles abandonos y jugar con la estrategia de neumáticos para acercarse a la zona de puntos, el gran objetivo para el argentino en esta 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1.