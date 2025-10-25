La vitivinicultura argentina enfrenta su peor caída en una década

No es novedad para Mendoza, y las provincias vitivinícolas , que la vitivinicultura argentina afronta una doble crisis : por un lado, la contracción en el consumo doméstico ; por otro, el deterioro de la inserción externa . Ahora la situación de la industria madre toma trascendencia nacional por un informe difundido sobre la actividad por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) .

En agosto de 2025 el volumen total de vino despachado al mercado interno se contrajo 17,1% respecto del año anterior y el consumo estimado per cápita cayó 18,3% , hasta situarse en 1,42 litros por habitante , o sea que no llega a dos botellas por mes .

Estos números no solo reflejan un retroceso coyuntural vinculable a la recesión y la pérdida de poder adquisitivo , sino que ponen de relieve fragilidades estructurales que vienen golpeando a productores y bodegas desde hace años.

La caída del consumo per cápita responde en buena medida al deterioro del ingreso real y al encarecimiento del financiamiento : durante 2024–2025 la demanda doméstica mostró una fuerte elasticidad-ingreso , lo que explica la sensibilidad del sector a los vaivenes macroeconómicos. A esto se suma una transformación de largo plazo en los hábitos de consumo : se privilegia cada vez más el vino varietal –de mayor precio– y se intensifica la competencia con la cerveza y otras bebidas , lo que eleva la vulnerabilidad del sector frente a caídas de ingreso. En el acumulado enero–agosto de 2025 la baja fue menos pronunciada ( -3,5% ), pero ese dato se explica por una base comparativa deprimida tras la megadevaluación y el ajuste fiscal de comienzos de 2024.

Además, el escenario global es complejo, ya que Argentina no está exenta de las nuevas tendencias y formas de consumo.

image

Exportaciones, importaciones y pérdida de competitividad

El desempeño externo no mitiga el golpe: entre enero y agosto de 2025 las exportaciones de vinos y mostos descendieron 8,4% en volumen, con el vino color y el vino a granel sufriendo caídas más severas (-9,8% y -11,9%, respectivamente). (NdR: Después del informe del CEPA se conocieron las exportaciones de septiembre que mejoran un poco la performance, pero las exportaciones siguen cayendo 7 puntos interanuales).

El informe atribuye el retroceso a un tipo de cambio real poco competitivo, a los crecientes costos logísticos y productivos y al encarecimiento relativo de los precios locales en dólares, factores que limitan la colocación en mercados extranjeros. Al mismo tiempo, las importaciones se dispararon: en 2024 ingresaron 45.971 hectolitros, un incremento del 415% interanual, con predominio de vino a granel desde Chile, lo que revela una grave distorsión de la competitividad del producto nacional.

Concentración productiva y abandono de pequeñas explotaciones

Según el trabajo del CEPA, la crisis no es homogénea: mientras un reducido número de grandes grupos logra sostener volúmenes y mercados, los pequeños y medianos productores pierden terreno. Entre 2015 y 2024, Mendoza perdió 16.864 hectáreas de vid (-10,6%) y 1.576 viñedos, principalmente de escala menor; hoy el 7,4% de las explotaciones concentra casi la mitad de la superficie cultivada. En 2024 se registraron 881 bodegas inscriptas en Mendoza, de las cuales 616 elaboraban y 501 fraccionaban; no obstante, el fraccionamiento ha mostrado mayor concentración en volúmenes despachados, lo que disminuye la participación relativa de los actores pequeños. Este proceso erosiona la diversidad territorial y social del complejo y profundiza las asimetrías en la cadena de valor.

Fecovita La vitivinicultura argentina atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia con mercado interno y externo en retracción.

Las demandas para recomponerse

El diagnóstico del informe es claro: la recuperación del complejo vitivinícola requiere medidas sobre la demanda y sobre los costos. En lo macroeconómico, resulta clave recomponer los ingresos reales y mantener un tipo de cambio que favorezca la competitividad exportadora; en lo financiero, garantizar crédito accesible y líneas específicas que permitan inversión y sostén de capital operativo. A nivel sectorial, se proponen mecanismos que aseguren precios de referencia o márgenes mínimos para evitar la competencia desleal vía importaciones y proteger a los eslabones más frágiles. Asimismo, la carencia de información pública actualizada –resultado de la discontinuidad de estadísticas oficiales– complica la planificación y agrava la incertidumbre.

Perspectiva y urgencia

El punto de quiebre del sector no está predeterminado, pero las señales son adversas: caída sostenida del consumo interno, pérdida de mercados exteriores y una concentración productiva que margina a los más pequeños. Dado que alrededor del 70% del vino producido se destina al mercado doméstico, la rehabilitación de la demanda interna aparece como condición necesaria para evitar una salida en oleadas de productores y la erosión de un entramado social y territorial que, en Mendoza, tiene un peso económico y cultural decisivo.

Sin una estrategia pública y privada coordinada –que combine recomposición de ingresos, financiamiento, medidas de competitividad y transparencia estadística– la vitivinicultura corre el riesgo de transformarse en un sector cada vez más concentrado y menos capaz de sostener empleo y diversidad productiva.