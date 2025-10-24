24 de octubre de 2025
Sitio Andino
Por qué podrías no cobrar la Beca Progresar en noviembre 2025

En noviembre, muchos beneficiarios podrían quedar fuera del programa Progresar. Te contamos las causas y cómo no perder el beneficio.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es habitual que algunos beneficiarios experimenten la suspensión del pago del programa Progresar. En noviembre, varios podrían quedar excluidos por distintos motivos. En esta nota, te contamos en detalle las principales causas y los aspectos que debés cumplir para mantener el beneficio.

Razones por las que podrías quedar sin el pago de la Beca Progresar en noviembre 2025

De acuerdo con la información oficial, en noviembre de 2025 se suspenderá el pago de las Becas Progresar a los beneficiarios que no cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Entre las principales causas por las que un estudiante podría quedar excluido del cobro ese mes, se destacan:

  • Haber finalizado su carrera (ya sea un grado, tecnicatura o profesorado).
  • No cumplir con los requisitos específicos del subprograma al que pertenece.
  • Exceder en más de dos años el plazo previsto para completar los estudios.
  • Haber sido dado de baja anteriormente por motivos atribuibles al propio estudiante.
  • Percibir otra beca educativa de similares características otorgada por la Secretaría de Educación.
  • Postularse a una tercera carrera tras haber recibido Progresar Superior en dos convocatorias anteriores.
  • Estar registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias o tener familiares directos que lo estén.
  • Incumplir cualquier otra condición establecida en el reglamento vigente del programa.

A continuación, te detallamos los requisitos adicionales que es indispensable cumplir para poder seguir cobrando el programa:

Progresar Superior

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.
  • No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.
  • El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.
  • El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).
  • Ser alumno regular y demostrar progreso académico.
  • Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.
  • Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades por parte de Anses pueden acceder a la información completa haciendo clic aquí.

