25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En Ciudad

La cadena Soler amplía su presencia en Mendoza con un nuevo hotel en pleno centro

El Nuevo Centro Hotel Mendoza inauguró su quinto alojamiento en la provincia, con 25 habitaciones y una estructura totalmente renovada sobre calle Juan B. Justo.

Como atractivo turístico, Mendoza estrena un hotel moderno de la cadena Soler

Como atractivo turístico, Mendoza estrena un hotel moderno de la cadena Soler

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

La ciudad de Mendoza se destaca por atraer a una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales. Por ello, la cadena Soler Hoteles inauguró su segundo hotel en el centro mendocino, en Juan B. Justo 75, con un estilo moderno y atención de calidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector turístico provincial.

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Varias personas asistieron y disfrutaron del evento de inauguración.

Varias personas asistieron y disfrutaron del evento de inauguración.

Soler Hoteles se expande en Mendoza: así fue su segunda inauguración

El Nuevo Centro Hotel Mendoza, del grupo Rol Sol, abrió sus puertas con un edificio renovado y un evento con música y entretenimiento que reunió a numerosos invitados. Sitio Andino estuvo presente para conocer los detalles y conversar con los responsables del alojamiento.

Lee además
Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta
El medicamento gemelo de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.
Salud

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar
24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Nicolás Chiacchiera (izquierda) y Alejandro Gómez (derecha), los reponsables del nuevo proyecto.

Nicolás Chiacchiera (izquierda) y Alejandro Gómez (derecha), los reponsables del nuevo proyecto.

Nicolás Chiacchiera, Gerente General, destacó que el Grupo Rol Sol inició en 2010 su área de negocios vinculada al turismo, consolidando su presencia en Mendoza hace tres años con Soler Hoteles: "Para nosotros, Mendoza es muy importante porque fue nuestra primera sucursal en 2013, hoy ubicada en Peatonal Sarmiento".

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
El nuevo hotel presenta un estilo renovado y moderno.

El nuevo hotel presenta un estilo renovado y moderno.

Con hoteles en Ushuaia, Bariloche, Villa Carlos Paz y Marcos Juárez, lugar de origen de la cadena, Chiacchiera aseguró que "la apertura de este nuevo hotel en Mendoza es un hito que nos permite consolidarnos en las principales ciudades del país".

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Calidad y confort en sus 25 habitaciones.

Calidad y confort en sus 25 habitaciones.

Buscamos un hotel boutique que refleje calidad Buscamos un hotel boutique que refleje calidad

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Nuevo Centro Hotel se expande por Mendoza y por el país.

Nuevo Centro Hotel se expande por Mendoza y por el país.

Aunque no se construyó desde cero, la renovación incluyó la ampliación de 19 a 25 habitaciones, cambio de pisos y colchones, y una importante inversión para ofrecer un hotel de 3 estrellas con atención de calidad en el corazón de Mendoza. "Nos gusta adquirir este tipo de hoteles, renovarlos por completo y dejar nuestra impronta. Solo se conservaron las paredes originales", afirmó Chiacchiera.

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Se trata del segundo hotel de la cadena Soler a nivel provincial.

Se trata del segundo hotel de la cadena Soler a nivel provincial.

Alejandro Gómez, Gerente de Soler Hoteles, destacó la importancia de Mendoza por su potencial turístico y hotelero: "La idea es tener hoteles en cada punto turístico del país, ofreciendo un estándar de calidad, servicio y atención que marque la diferencia frente a otros hoteles".

24 de octubre, nuevo centro hotel mendoza, cadena soler
Su apertura contribuye al desarrollo del sector turístico y hotelero local.

Su apertura contribuye al desarrollo del sector turístico y hotelero local.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 26 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 25 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de octubre

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 25 de octubre en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Hashj Cloud Mining: la forma más rentable y simple de minar criptomonedas en 2025

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

LO QUE SE LEE AHORA
Qué hay que tener en cuenta al usar el transporte público en las Elecciones 2025.
De cara al 26 de octubre

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La Lepra lo cerró desde los doce pasos.
dale lepra

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre EN VIVO
juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre

Te Puede Interesar

El medicamento gemelo de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.
Salud

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Por Sitio Andino Política