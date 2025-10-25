La cadena Soler amplía su presencia en Mendoza con un nuevo hotel en pleno centro

Laciudad de Mendoza se destaca por atraer a una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales. Por ello, la cadena Soler Hoteles inauguró su segundo hotel en el centro mendocino, en Juan B. Justo75, con un estilo moderno y atención de calidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector turístico provincial.
Varias personas asistieron y disfrutaron del evento de inauguración.
Foto: Yemel Fil
Soler Hoteles se expande en Mendoza: así fue su segunda inauguración
El Nuevo Centro Hotel Mendoza, del grupo Rol Sol, abrió sus puertas con un edificio renovado y un evento con música y entretenimiento que reunió a numerosos invitados. Sitio Andino estuvo presente para conocer los detalles y conversar con los responsables del alojamiento.
Nicolás Chiacchiera (izquierda) y Alejandro Gómez (derecha), los reponsables del nuevo proyecto.
Foto: Yemel Fil
Nicolás Chiacchiera, Gerente General, destacó que el Grupo Rol Sol inició en 2010 su área de negocios vinculada al turismo, consolidando su presencia en Mendoza hace tres años con Soler Hoteles: "Para nosotros, Mendoza es muy importante porque fue nuestra primera sucursal en 2013, hoy ubicada en Peatonal Sarmiento".
El nuevo hotel presenta un estilo renovado y moderno.
Foto: Yemel Fil
Con hoteles en Ushuaia, Bariloche, Villa Carlos Paz y Marcos Juárez, lugar de origen de la cadena, Chiacchiera aseguró que "la apertura de este nuevo hotel en Mendoza es un hito que nos permite consolidarnos en las principales ciudades del país".
Calidad y confort en sus 25 habitaciones.
Foto: Yemel Fil
Buscamos un hotel boutique que refleje calidad
Nuevo Centro Hotel se expande por Mendoza y por el país.
Foto: Yemel Fil
Aunque no se construyó desde cero, la renovación incluyó la ampliación de 19 a 25 habitaciones, cambio de pisos y colchones, y una importante inversión para ofrecer un hotel de 3 estrellas con atención de calidad en el corazón de Mendoza. "Nos gusta adquirir este tipo de hoteles, renovarlos por completo y dejar nuestra impronta. Solo se conservaron las paredes originales", afirmó Chiacchiera.
Se trata del segundo hotel de la cadena Soler a nivel provincial.
Foto: Yemel Fil
Alejandro Gómez, Gerente de Soler Hoteles, destacó la importancia de Mendoza por su potencial turístico y hotelero: "La idea es tener hoteles en cada punto turístico del país, ofreciendo un estándar de calidad, servicio y atención que marque la diferencia frente a otros hoteles".
Su apertura contribuye al desarrollo del sector turístico y hotelero local.