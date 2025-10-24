Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones Foto: NA

En una jornada bursátil cargada de incertidumbre y escepticismo, el dólar mayorista rozó el techo superior del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 en la jornada y $42 en la semana, quedando a tan solo $0,5 de la cima de la banda en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo.

En el Banco Nación, la divisa cotizó este viernes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de $10. En tanto, en el promedio de la banca privada, el dólar minorista se ubicó en $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta. El blue se comercializó en torno a los $1.525, mientras que los dólares financieros —MEP y CCL— iniciaron la rueda $20 abajo, pero lograron recuperar terreno durante la jornada.

El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral sobre el precio del dólar y la reacción de los mercados tras los comicios. “El lunes no pasa nada”, aseguró en una entrevista televisiva, y agregó: “Mientras esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.

A pesar de una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y del condicionamiento del apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los resultados de las legislativas, la divisa no logra estabilizarse en la última semana previa a los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25, tras haber cerrado 2024 en $1.060,28, en un contexto de elevada volatilidad cambiaria y expectativa por el escenario político que definirá las urnas. / C5N.-