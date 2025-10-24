24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

El dólar cerró a $1.492 y acumuló una suba semanal de $42 en un mercado marcado por la incertidumbre y la cautela.

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

En una jornada bursátil cargada de incertidumbre y escepticismo, el dólar mayorista rozó el techo superior del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 en la jornada y $42 en la semana, quedando a tan solo $0,5 de la cima de la banda en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo.

En el Banco Nación, la divisa cotizó este viernes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de $10. En tanto, en el promedio de la banca privada, el dólar minorista se ubicó en $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta. El blue se comercializó en torno a los $1.525, mientras que los dólares financieros —MEP y CCL— iniciaron la rueda $20 abajo, pero lograron recuperar terreno durante la jornada.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre de 2025

El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral sobre el precio del dólar y la reacción de los mercados tras los comicios. “El lunes no pasa nada”, aseguró en una entrevista televisiva, y agregó: “Mientras esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.

A pesar de una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y del condicionamiento del apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los resultados de las legislativas, la divisa no logra estabilizarse en la última semana previa a los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25, tras haber cerrado 2024 en $1.060,28, en un contexto de elevada volatilidad cambiaria y expectativa por el escenario político que definirá las urnas. / C5N.-

Temas
Seguí leyendo

Caputo ratificó el plan: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500" y se mostró contento con la intervención de EE.UU.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre de 2025

Confirmado: Argentina perdió 1.530 millones de dólares por la baja transitoria de retenciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

Fuerte suba del dólar oficial a pocos días de las elecciones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre
Efemérides

San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre

Te Puede Interesar

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones
Mercado cambiario

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Por Sitio Andino Economía
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.
Operativo especial

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

Por Natalia Mantineo