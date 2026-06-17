Mundial 2026: Scaloni lanzó una advertencia tras la goleada de Argentina y bajó la euforia

Lionel Scaloni valoró la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026.

a Selección argentina comenzó su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en Kansas City. Con un triplete de Lionel Messi , el equipo de Lionel Scaloni mostró autoridad en su estreno y ratificó por qué llega a la competencia como uno de los grandes candidatos al título.

Sin embargo, el entrenador campeón del mundo evitó dejarse llevar por la euforia. En conferencia de prensa, destacó el rendimiento de sus dirigidos, pero dejó en claro que el torneo recién comienza y que cualquier exceso de confianza puede resultar peligroso.

Consultado sobre si la actuación frente a Argelia reforzaba el cartel de candidato de la Albiceleste , Scaloni respondió con cautela y lanzó una advertencia para todo el plantel. "Es el menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualquiera te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil" , expresó.

Las palabras del DT reflejan una de las principales fortalezas de este ciclo: mantener los pies sobre la tierra incluso después de una actuación sobresaliente en el debut mundialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2067099214031527996&partner=&hide_thread=false "ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.



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El análisis del partido y la autocrítica del entrenador

Más allá del resultado, Scaloni consideró que hubo aspectos para corregir, especialmente durante el primer tiempo. El entrenador reconoció que Argelia logró incomodar a Argentina en algunos momentos y que el equipo todavía tiene margen para crecer.

"El desarrollo del partido estaba complicado. En el primer tiempo hicieron las cosas bien. Sabíamos cómo iban a jugar ellos y dónde nos iban a poner en dificultad. Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo. Más allá del gol anulado no tuvieron grandes situaciones", analizó.

A pesar de esos detalles, Argentina logró acomodarse rápidamente en el encuentro, encontró el gol gracias a una genialidad de Messi y terminó construyendo una victoria contundente.

Scaloni se rindió ante otra noche histórica de Messi

El entrenador también tuvo palabras especiales para Lionel Messi, autor de los tres goles de la victoria y protagonista de una nueva noche histórica con la camiseta albiceleste.

"Lo de Leo es difícil de explicarlo. No nos sorprende porque lo vemos diariamente. Hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos. Es emocionante verlo, no solo para los argentinos, para cualquiera en el mundo", afirmó.

Con su triplete ante Argelia, Messi volvió a romper récords en los Mundiales, alcanzó la cima de los máximos goleadores de la historia de la competencia y confirmó que sigue siendo la gran referencia futbolística de la Selección argentina.

Ahora, el conjunto nacional ya pone la mira en su próximo compromiso frente a Austria, un duelo clave para seguir construyendo su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2067111955916071091&partner=&hide_thread=false “LO QUE DIGA YO ESTÁ DE MÁS, ES INCREÍBLE”



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La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: