17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de junio de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de junio de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este miércoles 17 de junio de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.455 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.405.

DÓLAR-16-JUNIO-2026

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 17 de junio de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.450;
  • Para la venta a $1.470.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 17 de junio de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.455,01 para la compra;
  • A $1.456,92 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.495,94 para la compra;
  • A $1.500,31 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.826,50 para la compra;
  • A $1.891,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.615 para la compra;
  • En $1.715 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $617 para la compra;
  • A $1.621,05 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de junio de 2026

Cómo avanzó la causa contra Iván Yoma y por qué la Justicia investiga una deuda millonaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de junio de 2026

El dólar "colchón" y la crisis de confianza en el peso complican la recuperación económica

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de junio de 2026

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 5 de enero de 2026.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de junio de 2026
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 15 de junio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de junio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Las Más Leídas

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina

Las Leñas, 43 años después: cómo nació el gigante del turismo de nieve en Mendoza

Pocos conocen cómo nació Las Leñas: la apuesta que puso a Mendoza en el mapa mundial del esquí

Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos

El senador Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de refinanciación y mediación destinado a hogares con problemas de sobreendeudamiento.

Ante el aumento de la morosidad, proponen crear un programa de rescate financiero para familias mendocinas