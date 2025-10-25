Disfrutá la promoción gastronómica de Banco Nación y ahorrá al comer fuera

Disfrutá del beneficio gastronómico de Banco Nación y ahorrá al comer fuera

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en gastronomía que se puede disfrutar durante octubre. En esta nota, te contamos los detalles.

cafetería Aprovechá la promoción de Banco Nación Cómo funciona la promoción de Banco Nación en gastronomía El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 20% de descuento con tope de reintegro de hasta $10.000 en compras realizadas en locales seleccionados, como Havanna y Lucciano's.

La iniciativa busca facilitar el acceso a comidas más económicas y fomentar el consumo en el sector gastronómico. Estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

