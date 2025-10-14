El 62% del valor de una botella de vino son impuestos: el dato que complica la exportación argentina

Crisis en la industria del vino en Mendoza.

No es ninguna novedad que la vitivinicultura está atravesando una de las peores crisis de la historia. Una de las situaciones que complican el panorama es la dificultad para poder exportar el vino más allá de un tipo de cambio que pueda servir en mayor o menor medida.

El problema de fondo sigue siendo el famoso costo argentino por la incidencia impositiva es muy fuerte y desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se viene haciendo especial hincapié desde el 2010 cuando en ese entonces el 47% del valor de una botella era impuesto y hoy estamos rondando el 62% y esto saca a la industria fuera de contexto a la hora de exportar.

“Si hoy comparamos a Argentina en materia logística con nuestro mayor competidor en exportación, que es Chile, tenemos una diferencia abismal, ya que nos cuesta el doble colocar un contenedor en EE.UU.” expresó el Licenciado Pablo Asens, vicepresidente de COVIAR.

Hay otra diferencia muy grande con Chile, ellos recuperan el IVA en 15 días y en Argentina estamos en el orden de los 6 meses. Queda claro que con todo el potencial vitivinícola que tiene la Argentina, si no tuviera tantas trabas impositivas, realmente sería un país sin techo a la hora de exportar.

