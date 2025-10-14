14 de octubre de 2025
Industria vitivinícola

El 62% del valor de una botella de vino son impuestos: el dato que complica la exportación argentina

El organismo planteó que el 62% del precio final de una botella son impuestos y que la demora en la devolución del IVA agrava la situación del sector.

Crisis en la industria del vino en Mendoza.

No es ninguna novedad que la vitivinicultura está atravesando una de las peores crisis de la historia. Una de las situaciones que complican el panorama es la dificultad para poder exportar el vino más allá de un tipo de cambio que pueda servir en mayor o menor medida.

“Si hoy comparamos a Argentina en materia logística con nuestro mayor competidor en exportación, que es Chile, tenemos una diferencia abismal, ya que nos cuesta el doble colocar un contenedor en EE.UU.” expresó el Licenciado Pablo Asens, vicepresidente de COVIAR.

Hay otra diferencia muy grande con Chile, ellos recuperan el IVA en 15 días y en Argentina estamos en el orden de los 6 meses. Queda claro que con todo el potencial vitivinícola que tiene la Argentina, si no tuviera tantas trabas impositivas, realmente sería un país sin techo a la hora de exportar.

El vino y su peor crisis de la historia

