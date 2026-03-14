Exportaciones de vino crecieron en febrero: sube el granel y cae el fraccionado

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un estudio sobre las exportaciones de vino correspondiente al mes de febrero, en base a los valores proporcionados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) . Según la entidad, hay una recuperación, pero está sujeta a las condiciones macroeconómicas.

Si bien el estudio analiza la situación nacional, aclara que la actividad se desarrolla en 20 provincias argentinas, pero Mendoza concentra el 71,4% del total de hectáreas destinadas a la vitivinicultura.

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"La actividad aporta aproximadamente el 11% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial y una importante cantidad puestos de trabajo directos e indirectos. A nivel nacional, el sector se ubica entre las diez principales cadenas exportadoras , concentrando más del 68% de la producción de uva, el 78% de la elaboración de vino y más del 52% del mosto ", detalla.

De acuerdo al informe sobre el "Desempeño de las exportaciones del complejo vitivinícola" , el volumen exportado de vinos creció 8,5% de forma interanual y el mosto concentrado, 12,7%.

exportacion vino a granel El malbec sigue dominando el mercado.

Crecimiento de exportaciones a granel

Los envíos a granel tuvieron una expansión, dado que incrementaron en un 55,7% de forma interanual en volumen. En contraposición, los vinos fraccionados registraron una caída del 7,7%.

"En términos de valor, el granel creció 22%, mientras que el fraccionado se contrajo 10%, confirmando un desplazamiento del perfil exportador hacia modalidades de menor precio unitario", indica el informe.

El malbec domina el mercado de exportaciones con el 68% del volumen total y Mendoza concentra el 92% de los envíos.

Si bien el sector registra una mejora, es necesario analizar la situación: "El repunte observado en los primeros meses de 2026 debe interpretarse en el contexto de un año 2025 que cerró con caídas generalizadas en exportaciones de vino (-6,8% en volumen y -7,2% en valor). En este marco, la mejora reciente en cantidades aún resulta parcial y no permite confirmar un cambio estructural en el desempeño exportador del complejo vitivinícola".

lavalle, vino casero, inta Las exportaciones de vino a granel mejoran.

Cuál es la situación de la vitivinicultura

Según el estudio de CEPA, la industria "transita un escenario que muestra algunos signos de mejora en el frente externo en cuanto a cantidades, aunque todavía persisten fragilidades estructurales tanto en el mercado interno como en la dinámica exportadora".

La entidad calificó el progreso como "parcial" con respecto al año pasado. "Esta mejora se apoya principalmente en la expansión del segmento a granel y en productos de menor valor agregado, lo que limita su impacto en términos de generación de divisas y recomposición de márgenes, que muestra en el acumulado del año 2026 una caída", aclara.

A su vez, indica que los niveles de stock se mantienen elevados y se espera una cosecha que registrará una disminución de entre 9 y 17%, con respecto al año pasado. "La brecha entre el crecimiento en cantidades y el deterioro en los valores exportados refleja un proceso de primarización de las exportaciones, mientras que en el mercado interno el consumo aún no muestra una recuperación sólida".

Teniendo en cuenta que el 70% del vino producido en Argentina va al mercado interno, es necesario mejorar el poder adquisitivo de los habitantes para estimular el consumo local. "En síntesis, el inicio de 2026 muestra señales más auspiciosas que el año previo en lo que respecta en envíos en volumen al exterior", concluye el estudio.