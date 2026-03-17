La nueva era del vino en China: De la ostentación corporativa a la copa en casa

China se ha transformado en la referencia para el comercio exterior para cualquier país del mundo ya sea como exportador o importador y a ello se suma cómo evoluciona su mercado interno , que es objeto permanente de estudio.

Uno de marcado interés para nuestro país es el mercado del vino en China continental , que atraviesa en la actualidad un profundo proceso de reestructuración , marcando el fin de una era definida por la ostentación y las grandes cenas de negocios para dar paso a un consumo mucho más íntimo, reflexivo e informal , lo que abre nuevas oportunidades de mercado .

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Así lo revela el reciente Informe de Perspectivas del Mercado de China elaborado por Wine Australia , un documento que compila información de diversas fuentes para trazar un análisis exhaustivo sobre las tendencias de consumo en este gigante asiático y que fue difundido en Argentina por la Coviar .

Parecen haber quedado atrás los días en que el descorche de botellas se asociaba exclusivamente a la demostración de estatus ; hoy, el consumidor chino se acerca al vino con nuevas motivaciones y bajo un clima económico de cautela .

Para comprender la magnitud de este fenómeno comercial, es necesario analizar el contexto macroeconómico. China continental no solo es la economía de mayor envergadura en la región de Asia-Pacífico, sino que se erige como la segunda a nivel mundial en términos de Producto Interno Bruto (PIB) nominal, alcanzando una valoración de 19,4 billones de dólares estadounidenses para el año 2025, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Esta cifra monumental representa aproximadamente el 20% del PIB global ajustado por la paridad del poder adquisitivo, una proporción que ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas.

Aunque el país logró cumplir con las expectativas financieras al registrar un crecimiento económico del 5% en 2025, los analistas prevén una inminente desaceleración. Al poseer un modelo fuertemente cimentado en la manufactura de bienes de consumo para el mundo, el rendimiento de la economía china presenta una alta vulnerabilidad frente al control de gastos de los consumidores en el extranjero y a las disputas comerciales globales.

image Las mujeres has sido fundamentales en los cambios del consumo de vino en China

El ahorro y la cautela del consumidor chino

A esta compleja coyuntura externa se suma un factor interno determinante: la severa moderación en los hábitos de gasto de la población local.

La incertidumbre y la preocupación que suscitan sectores estructurales como el mercado inmobiliario y la estabilidad del empleo han engendrado un clima de reserva financiera. Como consecuencia de este panorama, durante el transcurso del año 2025, los consumidores chinos tomaron la decisión de ahorrar el 32% de sus ingresos.

Esta abrupta contracción en la liquidez disponible para el ocio ha tenido un impacto transversal, alterando de manera irreversible las dinámicas comerciales del sector de las bebidas alcohólicas.

El cambio en los hábitos de consumo

En términos estrictamente comerciales, el mercado del vino se encuentra en una fase de reinicio. La marcada reticencia a gastar dinero en establecimientos gastronómicos ha desplazado el eje de la industria: en la actualidad, se bebe un volumen considerablemente mayor de alcohol en la intimidad de los hogares que en las mesas de restaurantes o en las barras de los clubes.

Este cambio de escenario geográfico ha propiciado el declive de estilos que históricamente dominaban el ocio nocturno, tales como los vinos espumosos de alta gama y el whisky escocés.

Paralelamente, la drástica disminución de los banquetes corporativos y el abandono progresivo de la costumbre de obsequiar vinos de lujo han obligado a las bodegas a replantear sus estrategias de inserción.

Un golpe de gracia a estas tradiciones institucionales fue la entrada en vigor, anunciada en mayo de 2025, de la prohibición de servir alcohol en eventos gubernamentales, una medida disciplinaria que ha repercutido de manera significativa en las cuentas del sector.

Por otro lado, los efectos prolongados de la alteración de hábitos durante la pandemia de COVID-19 han acelerado la pérdida de popularidad de los vinos nacionales de gran volumen de producción.

Nuevos gustos y protagonismo femenino

Lejos de extinguirse, la cultura del vino en China está mutando hacia perfiles organolépticos diferentes. Aunque el paladar oriental ha estado tradicionalmente anclado a los vinos tintos de cuerpo denso, las tendencias actuales demuestran una inclinación sostenida hacia estilos más ligeros, como los vinos blancos y los licores suaves, ideales para ocasiones informales.

En este cambio de paradigma gustativo, el público femenino ha desempeñado un rol protagónico. Las mujeres han impulsado de manera decisiva la demanda de vino blanco, encontrando en él una armonía adecuada para maridar con la gastronomía local.

Esta búsqueda culinaria catapultó durante 2024 la popularidad de variedades específicas, destacándose el éxito de los Riesling de Alemania y los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda.

Asimismo, si bien los espumantes premium atraviesan un periodo crítico por la caída del consumo en locales bailables, las alternativas de burbujas más asequibles —como el Prosecco italiano, el Cava español y diversas etiquetas australianas— experimentaron crecimiento comercial al integrarse con éxito en las nuevas rutinas de aperitivos ligeros durante 2024 y el primer semestre de 2025.

Reconfiguración del mercado de importaciones

En el tablero de las importaciones, el mercado ha sufrido drásticas reconfiguraciones debido a los vaivenes arancelarios. Acompañando la disminución general del consumo, las compras de vino al exterior evidenciaron una tendencia a la baja que se mantuvo intacta hasta 2024.

Fue entonces cuando la diplomacia comercial alteró la balanza: la eliminación de las barreras arancelarias permitió el regreso de los vinos australianos, un hecho que impulsó el volumen general de importaciones del país asiático.

Sin embargo, el resurgimiento de Australia trajo aparejada una pérdida de cuota de mercado para orígenes consolidados como Francia, Chile e Italia.

Al llegar el año 2025, la tendencia bajista del mercado volvió a imponerse —aunque desde un volumen base superior al de años previos—, siendo Francia, Chile y especialmente Estados Unidos los países que registraron las contracciones más severas en sus exportaciones.

La importancia estratégica del mercado chino

A pesar de este panorama caracterizado por caídas en el volumen y reestructuración de los canales de venta, resulta un error analítico subestimar la relevancia estratégica de China para la industria vitivinícola global.

De acuerdo con los registros de la consultora especializada IWSR, el país mantiene su posición como segundo mercado de mayor tamaño en la región de Asia-Pacífico, solo por detrás de Australia.

Asimismo, conserva el estatus de segundo mayor importador de vino del mundo, únicamente detrás de Japón.

Pero el dato económico más relevante para los productores internacionales se encuentra en los márgenes de rentabilidad: el vino se comercializa a un precio promedio significativamente más alto en China continental que en los grandes mercados de Japón y Australia.

Un consumidor más maduro

La plaza vitivinícola china camina hacia una mayor madurez de sus consumidores y plantea el desafío de sofisticar la oferta, comprendiendo que el consumidor ha cambiado el protocolo por la comodidad del hogar, buscando en cada copa de vino no un símbolo de estatus corporativo, sino una experiencia personal, cada vez más cercana al consumidor tradicional del mundo occidental.