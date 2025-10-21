Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

La sanción a Carlos Sainz tras el GP de Estados Unidos no solo complica al piloto español, sino que también abre una puerta inesperada para Franco Colapinto. El argentino llega al GP de México con la posibilidad de sacar provecho del retroceso de su rival directo en la grilla y acercarse a la zona de puntos.
El castigo que beneficia al argentino Franco Colapinto
Un escenario favorable en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Colapinto ha mostrado regularidad en las qualy y, en un circuito donde los sobrepasos son escasos, cada posición de salida será determinante. Si logra quedar cerca de Sainz en clasificación, el argentino podría escalar varios lugares en la parrilla y empezar la carrera más cerca de la zona de puntos.
Con un calendario ajustado y cada detalle marcando diferencias, el GP de México se perfila como una oportunidad clave para que Colapinto consolide su crecimiento en la Fórmula 1 y aproveche la sanción a uno de sus rivales.