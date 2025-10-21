Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

El argentino Franco Colapinto podría escalar posiciones gracias al retroceso del español en la grilla.

Por Sitio Andino Deportes







La sanción a Carlos Sainz tras el GP de Estados Unidos no solo complica al piloto español, sino que también abre una puerta inesperada para Franco Colapinto. El argentino llega al GP de México con la posibilidad de sacar provecho del retroceso de su rival directo en la grilla y acercarse a la zona de puntos.

El castigo que beneficia al argentino Franco Colapinto El incidente entre Sainz y Kimi Antonelli en Austin terminó con el abandono del italiano y con la FIA responsabilizando al español. Como consecuencia, Sainz recibió cinco puestos de penalización en la grilla y dos puntos en su superlicencia. Esa sanción, que lo retrasará en la largada en México, podría ser una ventaja estratégica para Colapinto si logra una buena clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1979993491741511882&partner=&hide_thread=false Carlos Sainz se quedó afuera del Gran Premio de Estados Unidos por este toque con Kimi Antonelli.pic.twitter.com/jPm8SWfQUo — VSports Team (@VSportsTM) October 19, 2025 Un escenario favorable en el Autódromo Hermanos Rodríguez Colapinto ha mostrado regularidad en las qualy y, en un circuito donde los sobrepasos son escasos, cada posición de salida será determinante. Si logra quedar cerca de Sainz en clasificación, el argentino podría escalar varios lugares en la parrilla y empezar la carrera más cerca de la zona de puntos.

Con un calendario ajustado y cada detalle marcando diferencias, el GP de México se perfila como una oportunidad clave para que Colapinto consolide su crecimiento en la Fórmula 1 y aproveche la sanción a uno de sus rivales.