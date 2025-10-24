GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1 Foto: Alpine 1 team

Por Sitio Andino Deportes







Franco Colapinto marcó un buen tiempo en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México, al alcanzar el noveno puesto con 1:19.331. Además de lograr su mejor registro de la temporada, superó a su compañero Paul Aron, quien finalizó 15º, y continúa consolidándose para asegurar su asiento en Alpine.

Embed Crossing off a productive FP1 session ✅



Some valuable learning, with @PaulAron16 getting another hour under his belt. @PierreGasly is back in the car for the rest of the weekend. pic.twitter.com/tUxESTyx8P — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2025 Colapinto finalizó noveno en las Prácticas Libres 1 En una jornada que permitió la participación de nueve pilotos de reserva (rookies), la primera tanda del GP de México comenzó con el liderazgo de Charles Leclerc, quien marcó 1:18.380 para Ferrari. Lo siguieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).

En medio de los rumores sobre su continuidad en Alpine para 2026, Colapinto se ubicó noveno con 1:19.331, registrando una diferencia de 0.951 segundos sobre el estonio Paul Aron, quien reemplazó a Pierre Gasly y culminó en el decimoquinto lugar.

Arvid Lindblad, el rookie más veloz del día El británico Arvid Lindblad ocupó el lugar de Max Verstappen y logró un tiempo de 1:18.997 con Racing Bulls, posicionándose sexto. Además de superar a Yuki Tsunoda (1:19.090), se convirtió en el rookie más rápido de la jornada.

Embed FP1 is done and dusted ✅



Charles Leclerc tops the timesheets from Kimi Antonelli and Nico Hulkenberg #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/l5EpZ5Hnw7 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025 Los días y horarios del Gran Premio de México Viernes 24 de octubre Práctica Libre 1: 15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine)

15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine) Práctica Libre 2: 19:00 Sábado 25 de octubre Práctica Libre 3: 14:30

14:30 Clasificación: 18:00 Domingo 26 de octubre Carrera: 17:00 (hora argentina) Transmisión: ESPN / Disney+ Premium