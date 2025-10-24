24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
formula 1

GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1

El piloto pilarense marcó un buen tiempo que le permitió ubicarse entre los diez primeros y superar con amplitud a su compañero Paul Aron.

GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1

GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1

Foto: Alpine 1 team
Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto marcó un buen tiempo en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México, al alcanzar el noveno puesto con 1:19.331. Además de lograr su mejor registro de la temporada, superó a su compañero Paul Aron, quien finalizó 15º, y continúa consolidándose para asegurar su asiento en Alpine.

Embed

Colapinto finalizó noveno en las Prácticas Libres 1

En una jornada que permitió la participación de nueve pilotos de reserva (rookies), la primera tanda del GP de México comenzó con el liderazgo de Charles Leclerc, quien marcó 1:18.380 para Ferrari. Lo siguieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).

Lee además
Franco Colapinto peleó con su Alpine y cerró 17° en Austin.
automovilismo

Franco Colapinto corre en el GP de México: días, horarios y dónde verlo
Franco Colapinto habló en México sobre su futuro en Alpine y su deseo de seguir en la F1.
automovilismo

La respuesta de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine: esto dijo el piloto argentino en México

En medio de los rumores sobre su continuidad en Alpine para 2026, Colapinto se ubicó noveno con 1:19.331, registrando una diferencia de 0.951 segundos sobre el estonio Paul Aron, quien reemplazó a Pierre Gasly y culminó en el decimoquinto lugar.

Arvid Lindblad, el rookie más veloz del día

El británico Arvid Lindblad ocupó el lugar de Max Verstappen y logró un tiempo de 1:18.997 con Racing Bulls, posicionándose sexto. Además de superar a Yuki Tsunoda (1:19.090), se convirtió en el rookie más rápido de la jornada.

Embed

Los días y horarios del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre

  • Práctica Libre 1: 15:30 (Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en Alpine)
  • Práctica Libre 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14:30
  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00 (hora argentina)

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Franco Colapinto desobedeció al equipo: el mensaje oficial tras el GP de Estados Unidos

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra quiere la victoria.
a todo o nada

Hoy juega la Lepra: Independiente Rivadavia busca hacer historia ante River por la Copa Argentina

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre
Efemérides

San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre

Te Puede Interesar

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones
Mercado cambiario

Expectativa y cautela del mercado: el dólar al borde del límite antes de las elecciones

Por Sitio Andino Economía
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas, tras las Elecciones 2025.
Operativo especial

Clases en Mendoza: cuántos celadores estarán afectados en la limpieza de las escuelas

Por Natalia Mantineo