GP de México: Franco Colapinto cerró 9.º en la práctica libre 1

Franco Colapinto marcó un buen tiempo en las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de México, al alcanzar el noveno puesto con 1:19.331. Además de lograr su mejor registro de la temporada, superó a su compañero Paul Aron, quien finalizó 15º, y continúa consolidándose para asegurar su asiento en Alpine.
Colapinto finalizó noveno en las Prácticas Libres 1
En una jornada que permitió la participación de nueve pilotos de reserva (rookies), la primera tanda del GP de México comenzó con el liderazgo de Charles Leclerc, quien marcó 1:18.380 para Ferrari. Lo siguieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).
En medio de los rumores sobre su continuidad en Alpine para 2026, Colapinto se ubicó noveno con 1:19.331, registrando una diferencia de 0.951 segundos sobre el estonio Paul Aron, quien reemplazó a Pierre Gasly y culminó en el decimoquinto lugar.
Arvid Lindblad, el rookie más veloz del día
El británico Arvid Lindblad ocupó el lugar de Max Verstappen y logró un tiempo de 1:18.997 con Racing Bulls, posicionándose sexto. Además de superar a Yuki Tsunoda (1:19.090), se convirtió en el rookie más rápido de la jornada.