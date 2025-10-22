Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

Franco Colapinto palpita el GP de México y mostró cómo vive desde adentro una vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto argentino Franco Colapinto , integrante del equipo Alpine F1 Team , mostró cómo es una vuelta completa al circuito del Gran Premio de México , donde competirá este fin de semana. Mirá toda la información en el siguiente nota de Sitio Andino.

En un video compartido por la escudería, el joven de Pilar explicó los secretos del Autódromo Hermanos Rodríguez , analizó los sectores más exigentes y anticipó que el trazado mexicano “es uno de los más especiales del calendario”.

automovilismo Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla

automovilismo F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Colapinto, que viene de finalizar 17° en el GP de Estados Unidos, destacó la atmósfera del público latinoamericano como un elemento diferencial del Gran Premio.

FRANCO SE IGUALA CON GASLY! Son los dos pilotos mas parejos en rendimiento en el campeonato. Ya vendrá un mejor auto. La novedad: Bearman supera a Ocon! (Esteban al 3er lugar por ser superado por un novato) #Colapinto #Gasly #Bortoleto #Ocon #MexicoGP pic.twitter.com/aoEA1euf6s

“El circuito de México tiene una energía increíble , especialmente por todos los mexicanos y los sudamericanos que vienen a apoyarnos. Es una gran carrera, con una atmósfera espectacular ”, comentó el piloto de 22 años.

El trazado, de 4,304 kilómetros, cuenta con rectas largas y curvas lentas, lo que exige una combinación de velocidad y precisión. Colapinto explicó que los sectores más técnicos son los del estadio, donde el rugido del público se siente de manera ensordecedora. “Cuando entrás en esa zona, parece que el auto tiembla con el grito de la gente”, describió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1980970682600030630&partner=&hide_thread=false | ¡Franco Colapinto junto a BWT, Sponsor de Alpine!



es mucho muy importante que tomen agua más con este calor!! pic.twitter.com/9MJ6TuWjpz — Alpine ARG (@AlpineArg_) October 22, 2025

Del GP de Austin al desafío mexicano para Franco Colapinto

Tras un fin de semana exigente en Austin, donde debió conformarse con el puesto 17, Colapinto aseguró que el equipo aprendió mucho de las últimas carreras y que en México buscarán dar un salto de rendimiento.

“Fue una carrera difícil en Estados Unidos, pero pudimos encontrar ritmo y entender mejor el auto. Ojalá podamos tener un buen fin de semana aquí y sumar algunos puntos”, expresó.

El piloto argentino viene mostrando una adaptación constante a la Fórmula 1, en su primera temporada completa con Alpine. Su evolución técnica y mental le permitió igualar el rendimiento de Pierre Gasly, su compañero de equipo, con quien mantiene un duelo parejo a lo largo del campeonato.

Embed - Franco Colapinto Nos lleva a dar una Vuelta por el Circuito Hermanos Rodriguez. F1 radio español

Una conexión especial con México

Colapinto guarda un recuerdo particular del Gran Premio mexicano: en 2024, cuando aún corría para Williams, logró una destacada actuación finalizando en el 12° puesto, tras un intenso duelo con Yuki Tsunoda.

“Fue una de mis carreras favoritas el año pasado. La pista tiene sectores donde el público está muy cerca, y eso la hace única”, recordó.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, también presenta un reto físico adicional por la altura, que afecta tanto al motor como al cuerpo de los pilotos. “Hay que trabajar bien la respiración y el control del calor dentro del auto”, reconoció el argentino.

Lo que se viene para Alpine y el sueño de los puntos

El objetivo de Colapinto y del equipo Alpine será sumar puntos por primera vez en la gira americana, antes de las últimas fechas del calendario en Brasil y Abu Dhabi.

La escudería francesa trabaja en ajustes aerodinámicos y una nueva configuración de frenos para adaptarse mejor al asfalto mexicano, uno de los más abrasivos del campeonato.

“Queremos cerrar el año en crecimiento. Cada carrera es una oportunidad para aprender y seguir mejorando. México es un lugar especial y ojalá podamos regalarle una alegría a toda la gente que nos apoya desde Argentina y Latinoamérica”, concluyó.