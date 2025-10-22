22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto mostró su vuelta al circuito de México y anticipó cómo se prepara para el GP de F1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) compartió su vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez y contó qué espera de México de Fórmula 1. Mirá qué dijo.

Franco Colapinto palpita el GP de México y mostró cómo vive desde adentro una vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto palpita el GP de México y mostró cómo vive desde adentro una vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine F1 Team, mostró cómo es una vuelta completa al circuito del Gran Premio de México, donde competirá este fin de semana. Mirá toda la información en el siguiente nota de Sitio Andino.

En un video compartido por la escudería, el joven de Pilar explicó los secretos del Autódromo Hermanos Rodríguez, analizó los sectores más exigentes y anticipó que el trazado mexicano “es uno de los más especiales del calendario”.

Lee además
Un detalle en la publicidad de Mercado Libre encendió las sospechas sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine.
automovilismo

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026
franco colapinto se ilusiona en mexico: la sancion a carlos sainz podria darle ventaja clave en la grilla
automovilismo

Franco Colapinto se ilusiona en México: la sanción a Carlos Sainz podría darle ventaja clave en la grilla
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colapintof1ar/status/1980952672623899051&partner=&hide_thread=false

El circuito de México, una experiencia única para Franco Colapinto

Colapinto, que viene de finalizar 17° en el GP de Estados Unidos, destacó la atmósfera del público latinoamericano como un elemento diferencial del Gran Premio.

“El circuito de México tiene una energía increíble, especialmente por todos los mexicanos y los sudamericanos que vienen a apoyarnos. Es una gran carrera, con una atmósfera espectacular”, comentó el piloto de 22 años.

El trazado, de 4,304 kilómetros, cuenta con rectas largas y curvas lentas, lo que exige una combinación de velocidad y precisión. Colapinto explicó que los sectores más técnicos son los del estadio, donde el rugido del público se siente de manera ensordecedora. “Cuando entrás en esa zona, parece que el auto tiembla con el grito de la gente”, describió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/1980970682600030630&partner=&hide_thread=false

Del GP de Austin al desafío mexicano para Franco Colapinto

Tras un fin de semana exigente en Austin, donde debió conformarse con el puesto 17, Colapinto aseguró que el equipo aprendió mucho de las últimas carreras y que en México buscarán dar un salto de rendimiento.

“Fue una carrera difícil en Estados Unidos, pero pudimos encontrar ritmo y entender mejor el auto. Ojalá podamos tener un buen fin de semana aquí y sumar algunos puntos”, expresó.

El piloto argentino viene mostrando una adaptación constante a la Fórmula 1, en su primera temporada completa con Alpine. Su evolución técnica y mental le permitió igualar el rendimiento de Pierre Gasly, su compañero de equipo, con quien mantiene un duelo parejo a lo largo del campeonato.

Embed - Franco Colapinto Nos lleva a dar una Vuelta por el Circuito Hermanos Rodriguez. F1 radio español

Una conexión especial con México

Colapinto guarda un recuerdo particular del Gran Premio mexicano: en 2024, cuando aún corría para Williams, logró una destacada actuación finalizando en el 12° puesto, tras un intenso duelo con Yuki Tsunoda.

“Fue una de mis carreras favoritas el año pasado. La pista tiene sectores donde el público está muy cerca, y eso la hace única”, recordó.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, también presenta un reto físico adicional por la altura, que afecta tanto al motor como al cuerpo de los pilotos. “Hay que trabajar bien la respiración y el control del calor dentro del auto”, reconoció el argentino.

Lo que se viene para Alpine y el sueño de los puntos

El objetivo de Colapinto y del equipo Alpine será sumar puntos por primera vez en la gira americana, antes de las últimas fechas del calendario en Brasil y Abu Dhabi.

La escudería francesa trabaja en ajustes aerodinámicos y una nueva configuración de frenos para adaptarse mejor al asfalto mexicano, uno de los más abrasivos del campeonato.

“Queremos cerrar el año en crecimiento. Cada carrera es una oportunidad para aprender y seguir mejorando. México es un lugar especial y ojalá podamos regalarle una alegría a toda la gente que nos apoya desde Argentina y Latinoamérica”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

Franco Colapinto desobedeció al equipo: el mensaje oficial tras el GP de Estados Unidos

F1 en Austin: Franco Colapinto terminó 17° en el GP de Estados Unidos tras ignorar una orden de Alpine

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

F1: Franco Colapinto hizo lo que pudo en Austin y largará 15°

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: sobrevivió al caos y terminó 14° en la carrera sprint

Franco Colapinto en la Fórmula 1: la gran chance en el GP de Estados Unidos que puede cambiar su temporada

Franco Colapinto no pasó la Q1 en Austin: quedó lejos en la clasificación Sprint del GP de Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
Un detalle en la publicidad de Mercado Libre encendió las sospechas sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine.
automovilismo

F1 2025: el detalle oculto que anticiparía la renovación de Franco Colapinto con Alpine para 2026

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo pidió un acuerdo amplio para avanzar con las reformas del Gobierno nacional.
Tras las elecciones

Alfredo Cornejo pidió "un acuerdo amplio" para avanzar con las nuevas reformas del Gobierno nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
¿Qué tan informados están los mendocinos sobre las Elecciones 2025?
Mirá el video

Elecciones 2025: este domingo votamos, ¿qué tan informados están los mendocinos?

Por Celeste Funes