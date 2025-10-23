23 de octubre de 2025
Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

En la última jornada de testimonios en el juicio por el homicidio de Luciano Gómez, declararon los médicos forenses que hicieron la necropsia a la víctima.

El juicio por el homicidio de Luciano Gómez podría terminar este viernes. 

 Por Pablo Segura

En una nueva jornada del juicio por jurado que se desarrolla en San Rafael por el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en agosto de 2023, el debate judicial estuvo centrado en la exposición de los exámenes forenses practicados al cuerpo de la víctima, quien fue ultimada a golpes y puñaladas durante una riña.

Las conclusiones del médico legista aportaron información técnica clave para el jurado popular que deberá resolver la responsabilidad penal de los tres acusados: Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana, imputados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor.

El Juez Técnico Ariel Hernández ordenó este jueves el paso de las últimas declaraciones testimoniales antes del cierre de la etapa de prueba.

Durante la audiencia, el forense que realizó la necropsia explicó, apoyado en un maniquí, la ubicación y características de las once heridas que presentaba el cuerpo de Gómez.

Tres hombres están siendo sometidos a juicio por el brutal homicidio de Luciano Gómez en San Rafael.

El profesional detalló que una de las lesiones, localizada en la escápula izquierda, atravesó la pared torácica y perforó el pulmón, provocando una hemorragia masiva que derivó en la muerte. Según su testimonio, “esa herida fue la mortal, porque atravesó huesos y músculos con una fuerza considerable”.

El informe médico reveló además que la víctima tenía seis lesiones en la parte posterior del cuerpo, posiblemente infligidas cuando ya se encontraba en el suelo. “El cuerpo no presentaba signos de defensa ni lesiones en los nudillos, lo que indica que no hubo lucha”, precisó el perito. En total, se identificaron once heridas de arma blanca, varias de ellas en hombros, espalda y zona lumbar.

Los detalles que complican a los acusados de homicidio

Durante su declaración, el médico sostuvo que la magnitud y distribución de las lesiones hacen pensar que “una sola persona no podría haber causado todos los daños”, lo que refuerza la hipótesis de una agresión grupal.

Las pericias forenses también incluyeron el análisis de heridas en otras dos personas que sobrevivieron al ataque y que ya prestaron declaración como testigos.

Con estos testimonios, el juicio en San Rafael por el homicidio de Luciano Gómez entra en su tramo final, con la expectativa puesta en la decisión del jurado popular, que deberá determinar si los tres acusados son culpables del brutal crimen que conmocionó al sur mendocino.

