23 de octubre de 2025
Elevan a juicio el caso del joven que obligó a su ex pareja embarazada a tomar té de ruda

Agustín Espósito Veliz irá a juicio y está acusado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y otros delitos. El hecho ocurrió en junio en Tunuyán.

Agustín Espósito Veliz deberá enfrentar a la Justicia por los graves delitos que se le imputan
Por Carla Canizzaro

El caso de Agustín Espósito Veliz, el joven de 21 años acusado de golpear salvajemente a su ex pareja embarazada en Tunuyán, será elevado a juicio. El violento episodio ocurrió el lunes 2 de junio, y en un primer momento el acusado intentó hacer pasar el hecho como un accidente, alegando que la víctima, de 18 años, había caído de su bicicleta.

Según la investigación, todo comenzó con una discusión entre ambos jóvenes en el cruce de las calles Catamarca y Chacabuco. Durante el altercado, la víctima logró comunicarse telefónicamente con su madre, pero Espósito Veliz, al advertir que la mujer estaba escuchando la conversación, le arrebató el celular, lo rompió contra la pared y la dejó incomunicada.

Etapa final del debate

juicio abreviado

La fiscal Eugenia Gómez confirmó que la causa será elevada a juicio

De acuerdo con la fiscal Eugenia Gómez, Espósito Veliz fue imputado por “tentativa de homicidio agravado por el vínculo (femicido), privación ilegítima de la libertad agravada, aborto y desobediencia judicial”, según informó a Sitio Andino.

Los detalles del violento hecho en Tunuyán

Por su parte, la abogada querellante Lorena Martín brindó detalles del hecho en diálogo con Noticiero Andino. Según relató, luego de romper el celular, “la reduce, la lleva a la última habitación de la vivienda, la encierra, le propina golpes de puño en la cabeza y la obliga a callarse”.

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron a la vivienda tras una llamada de la madre de la víctima. Sin embargo, la madre del agresor intentó encubrirlo, afirmando que lo ocurrido había sido una pelea entre la joven y su padrastro. En el lugar se encontraban los padres del acusado, la abuela y el padrastro.

hospital Scaravelli, Tunuyán
Martín detalló además que, “al quedarse solo, primero la golpea, luego la lleva al comedor, la obliga a tomar té de ruda y posteriormente la agrede con fuertes golpes en el abdomen, sabiendo que estaba embarazada”.

Horas más tarde, alrededor de las cuatro de la madrugada, la víctima comenzó a sufrir una hemorragia, momento en que el agresor pidió ayuda a sus padres. “En esa situación (relató la abogada) los tres deliberaron si llevarla o no al hospital. La joven les pidió que la trasladaran, prometiendo no contar lo sucedido y sosteniendo la versión de que se había caído de la bicicleta. Así fue como finalmente lograron llevarla al hospital”, concluyó Martín.

Tras reunir las pruebas suficientes, la fiscal Eugenia Gómez confirmó que la causa será elevada a juicio. De esta manera, Agustín Espósito Veliz deberá enfrentar a la Justicia por los graves delitos que se le imputan, en un proceso que buscará determinar su responsabilidad penal en el brutal ataque contra su ex pareja embarazada.

el tránsito está interrumpido

el clima

Alerta

Dolor y memoria

Juegos de azar

Cómo votar

Cierre de campaña

Cómo votar

Permanece internada

