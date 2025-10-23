Una niña de dos años cayó a un canal de riego en San Martín y está grave

La menor está internada en el hospital Notti Foto: Yemel Fil

Por Carla Canizzaro







Un dramático episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento de San Martín, cuando una niña de dos años cayó a un canal de riego y tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras ser rescatada por un vecino.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre calle Molina y Ruta 50, en el distrito de Giagnoni. Un vecino que presenció la situación se arrojó al cauce y logró rescatar a la menor unos 200 metros del lugar donde habría caído.

Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones El episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento de San Martín Foto: Cristian Lozano La menor fue derivada al hospital Notti Tras un llamado al 911, personal del Cuerpo de Canes se hizo presente en el lugar y observaron que la menor estaba en brazos de su madre. Al constatar que la niña tenía dificultades para respirar, fue trasladada de inmediato al hospital Perrupato, donde se le practicaron maniobras de reanimación y le diagnosticaron ahogamiento.

Una vez estabilizada, fue derivada al hospital Notti, donde permanece internada en terapia intensiva. De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba jugando con dos primos en el patio de su vivienda cuando cayó al canal. La familia aguarda un nuevo parte médico para conocer su evolución.