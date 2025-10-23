23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Permanece internada

Una niña de dos años cayó a un canal de riego en San Martín y está grave

Ocurrió en el distrito de Giagnoni. La menor fue salvada por un vecino. Está internada en terapia intensiva en el hospital Central.

La menor está internada en el hospital Notti

La menor está internada en el hospital Notti

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

Un dramático episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento de San Martín, cuando una niña de dos años cayó a un canal de riego y tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras ser rescatada por un vecino.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre calle Molina y Ruta 50, en el distrito de Giagnoni. Un vecino que presenció la situación se arrojó al cauce y logró rescatar a la menor unos 200 metros del lugar donde habría caído.

Lee además
donde voto en san martin: consulta el padron electoral
elecciones 2025

Dónde voto en San Martín: consultá el padrón electoral
Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín
Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones
El episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento de San Martín

El episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en el departamento de San Martín

La menor fue derivada al hospital Notti

Tras un llamado al 911, personal del Cuerpo de Canes se hizo presente en el lugar y observaron que la menor estaba en brazos de su madre. Al constatar que la niña tenía dificultades para respirar, fue trasladada de inmediato al hospital Perrupato, donde se le practicaron maniobras de reanimación y le diagnosticaron ahogamiento.

Una vez estabilizada, fue derivada al hospital Notti, donde permanece internada en terapia intensiva. De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba jugando con dos primos en el patio de su vivienda cuando cayó al canal. La familia aguarda un nuevo parte médico para conocer su evolución.

Temas
Seguí leyendo

Elevan a juicio el caso del joven que obligó a su ex pareja embarazada a tomar té de ruda

Video: así fue el traslado al Hospital Central de los tres turistas europeos que sufrieron un grave accidente en Alta Montaña

Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Quedó detenida por manejar ebria en pleno centro de Mendoza

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

LO QUE SE LEE AHORA
Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.
el tránsito está interrumpido

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Las Más Leídas

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Alerta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven
Dolor y memoria

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei en Rosario: Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina
Cierre de campaña

Milei en Rosario: "Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina"

Por Sofía Pons
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La menor está internada en el hospital Notti
Permanece internada

Una niña de dos años cayó a un canal de riego en San Martín y está grave

Por Carla Canizzaro