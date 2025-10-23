23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

La edición 2399 del Telekino sortea un descomunal pozo de 3.200 millones de pesos, además de casas, viajes y autos 0KM. Cómo participar y qué probabilidades hay de que salgan tus números.

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Por Luis Calizaya

El próximo sorteo de Telekino, que lleva el número 2399 y se desarrollará el domingo 26 de octubre, acumula un extraordinario pozo de 3.200 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires.

Además, si se aciertan los 15 números, el o los afortunados ganadores se harán acreedores de un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro, dos casas estilos americana (una de ellas amueblada), un crucero por Brasil para dos personas, dos camionetas 0 kilómetro y un viaje a México para dos personas.

Lee además
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre
Se viene otro sorteo multimillonario del Telekino. Todos los detalles, en esta nota.
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 19 de octubre

Este sorteo, que se llevará adelante a las 17.15 (transmisión por la TV Pública), pone en juego también cinco premios de $1.700.000 al número del cartón.

telekino-sorteo-generica.webp
El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar.

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar.

¿Cómo se juega al Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

Los cartones se adquieren en las agencias oficiales de lotería de todo el país y tienen un valor de $1.700. El cartón contiene dos jugadas (Telekino y Rekino), de quince números cada una. Y un número de cartón con el cual se accede a un premio extra. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 19.

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

En base a los últimos diez sorteos del Telekino, ¿qué probabilidades hay de que salgan tus números?

De acuerdo con el reglamento oficial del Telekino, cada número tiene —al menos en teoría— una probabilidad idéntica de aparecer: 15 sobre 25 sorteos posibles, o un 60% de chances si se observa un solo evento.

Sin embargo, al analizar los últimos diez sorteos oficiales (del 17 de agosto al 19 de octubre de 2025), aparecen algunas variaciones que reflejan la naturaleza del azar. Los números más frecuentes fueron el 01, el 19, el 25, el 09 y el 24, que aparecieron entre seis y siete de las diez jugadas. En cambio, el 21, el 11 y el 18 fueron los menos afortunados, con solo dos o tres apariciones cada uno.

En promedio, cada número debería haber salido seis veces en ese lapso si la distribución fuera perfectamente uniforme. Pero el azar, por definición, no reparte de forma pareja a corto plazo: pequeñas diferencias como éstas son esperables y no implican que haya sesgos en el sorteo.

Según cálculos combinatorios, la probabilidad de acertar los 15 números exactos del Telekino en una jugada simple —es decir, que tu cupón coincida con todos los extraídos— es de 1 en 3.268.760. Aunque el atractivo del juego es que —pese a esa baja probabilidad— en la historia del juego ha habido decenas de ganadores.

En síntesis: aunque los números “calientes” y “fríos” cambien semana a semana, cada bolilla vuelve a tener exactamente las mismas chances en el siguiente sorteo. El azar no tiene memoria, aunque los jugadores sí.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 17.15 y puede seguirse en vivo por la TV Pública o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Quini 6: cuánto ganaron los últimos apostadores y qué pasó con los pozos millonarios

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 23 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 23 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3315 del miércoles 22 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental para ordenar su crecimiento.
POTENCIAL

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura