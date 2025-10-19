19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

Conocé los resultados del Telekino Nº 2398 de hoy, domingo 19 de octubre. Controlá tu cartón y mirá si ganaste el juego, cuántos aciertos hubo y cómo cobrar el premio.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El Telekino de este domingo 19 de octubre sortea, en su edición 2398 en Argentina, un pozo de $3.000.000.000, un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro, dos casas estilo americana (una amueblada), un crucero por Brasil para dos personas, una camioneta 0 kilómetro y un viaje a México para dos personas.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 17.15 (transmisión por la TV Pública), pone en juego también cinco premios de $2.000.000 al número del cartón.

Lee además
Se viene otro sorteo multimillonario del Telekino. Todos los detalles, en esta nota.
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 19 de octubre
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

En la edición anterior de Telekino, sorteo 2397 del 12 de octubre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos; así como en la modalidad Rekino.

Conocé todos los resultados y números ganadores del Telekino de hoy, para controlar tu cartón y revisar si ganaste algún premio.

Resultados del Telekino 2398 del domingo 19 de octubre

  • Color de cartón: verde
  • Tradicional:
  • Ganadores con 15 aciertos:
  • Ganadores con 14 aciertos:
  • Ganadores con 13 aciertos:
  • Ganadores con 12 aciertos:
  • Próximo sorteo: domingo 26 de octubre.

Resultados del REKINO 2398 del domingo 19 de octubre

  • Ganadores:

Premios con el número de cartón de Telekino

Se llevan $2.000.000 cada uno

telekino, quiniela
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 17.15 y puede seguirse en vivo por la TV Pública o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Cáncer de mama: se prevé un fuerte aumento de la mortalidad en la provincia de Mendoza

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 19 de octubre

Día de la madre: tres historias de vida que celebran la maternidad en todas sus formas

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa