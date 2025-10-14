14 de octubre de 2025
Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Un grupo de empleados del boliche Petra en San Martín denunciaron maltrato y falta de pagos, por lo que iniciarán un juicio civil contra el dueño del local.

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín.

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 

 Por Pablo Segura

Un grupo de relacionistas públicos denunció que el dueño de un reconocido boliche de San Martín, adeuda importantes sumas de dinero y que, también, habría amenazado a unos 30 trabajadores a través de mensajes de texto, por lo que preparan una demanda colectiva con el patrocinio de los distintos abogados del este provincial.

La presentación la realizarán los letrados Iván Vazquez Guerrero, Alfonso Romero y Gastón Martín, lo que iniciará un juicio civil contra el titular del local.

Los detalles del conflicto en el boliche Petra de San Martín

Un fuerte conflicto laboral sacude al boliche Petra, uno de los locales nocturnos más conocidos de San Martín. Según denunciaron empleados y relacionistas públicos que trabajaban allí, el dueño del establecimiento mantiene deudas salariales con al menos 30 personas, además de protagonizar episodios de maltrato.

Los trabajadores aseguran que, lejos de buscar una solución, el empresario habría enviado mensajes de texto con tono amenazante a varios de ellos.

Esta situación generó un profundo malestar entre quienes formaban parte del staff de promoción y organización de eventos, un área clave para la movida nocturna de la zona este.

El origen de un juicio civil

Ante la falta de respuestas, los afectados comenzaron con las comunicaciones requeridas por la ley, donde ante la falta de respuesta, se consideran legalmente despedidos.

Por tal motivo, iniciarán una demanda colectiva contra el boliche y su propietario, lo que originará un juicio civil que puede derivar en una dura sentencia contra el acusado.

El caso será tomado por un equipo de tres abogados (Vazquez Guerrero, Romero y Martín), que ya se encuentran reuniendo documentación, testimonios y pruebas que respalden las denuncias.

Los empleados aseguran que se les adeudan importantes sumas de dinero por su labor en distintas jornadas y eventos realizados en el local.

“No nos reconoce nuestro trabajo, nos trata mal y además nos amenaza”, relató uno de los afectados en diálogo con este medio. Las indemnizaciones rondan sumas de dinero altísimas, y ponen en juego la permanencia del boliche.

Repercusión en la movida nocturna de San Martín

La situación genera repercusión en la escena nocturna de San Martín, donde Petra era un punto de referencia para miles de jóvenes. La noticia de la demanda podría tener consecuencias tanto legales como en la continuidad del local.

Mientras tanto, los trabajadores se mantienen unidos en su reclamo y aseguran que no darán marcha atrás hasta obtener una respuesta concreta: “No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de respeto y de dignidad laboral”.

