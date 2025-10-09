Video: así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género.

Un rápido accionar de efectivos de la Policía de Mendoza logró salvar a una mujer cuando era víctima de violencia de género en San Martín, por lo que los uniformados detuvieron al agresor y lo trasladaron a una comisaría, donde quedó a disposición de la justicia provincial.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en San Martín y el caso fue detectaron gracias al Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones Zona Este.

Las imágenes demostraron un claro caso de violencia de género en plena vía pública , por lo que la policía intervino de inmediato para resguardar a la víctima y capturar al acusado.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y carril San Pedro, en San Martín, donde los operadores del CEO detectaron a través de las cámaras que un hombre intentaba golpear a una mujer, que se defendía.

En dicha situación, el agresor tomó del cuello a la víctima. Ante la situación, se dio aviso inmediato a los patrulleros que recorrían la zona.

Minutos después, el personal policial interceptó al agresor en el ingreso al barrio Villa Obrero, donde fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 28, en Palmira. En la causa interviene la Oficina Fiscal San Martín.