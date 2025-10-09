9 de octubre de 2025
detuvieron al agresor

Video: así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

Gracias a las cámaras de seguridad, efectivos de la Policía de Mendoza salvaron a una víctima de violencia de género en San Martín.

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género.

Rápida intervención de la Policía de Mendoza para salvar a una víctima de violencia de género. 

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Un rápido accionar de efectivos de la Policía de Mendoza logró salvar a una mujer cuando era víctima de violencia de género en San Martín, por lo que los uniformados detuvieron al agresor y lo trasladaron a una comisaría, donde quedó a disposición de la justicia provincial.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en San Martín y el caso fue detectaron gracias al Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones Zona Este.

Embed - Operativo coordinado permitió detener a un agresor tras intervención por violencia de género

Las imágenes demostraron un claro caso de violencia de género en plena vía pública, por lo que la policía intervino de inmediato para resguardar a la víctima y capturar al acusado.

Así salvaron a una mujer que era víctima de violencia de género en San Martín

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Libertador y carril San Pedro, en San Martín, donde los operadores del CEO detectaron a través de las cámaras que un hombre intentaba golpear a una mujer, que se defendía.

En dicha situación, el agresor tomó del cuello a la víctima. Ante la situación, se dio aviso inmediato a los patrulleros que recorrían la zona.

Minutos después, el personal policial interceptó al agresor en el ingreso al barrio Villa Obrero, donde fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 28, en Palmira. En la causa interviene la Oficina Fiscal San Martín.

