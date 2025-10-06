La Justicia ratificó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Por Sitio Andino Política







La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, en el marco de la causa que investiga los hechos denunciados por la ex primera dama. La decisión judicial ratifica la resolución adoptada en instancias anteriores y mantiene la acusación en curso contra el exmandatario.

En paralelo, el máximo tribunal penal dispuso el apartamiento del juez Julián Ercolini, quien estaba a cargo del expediente. La medida fue adoptada a partir de un pedido de la defensa de Fernández y, según el fallo, “se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. Con esta decisión, la causa pasará a un nuevo magistrado, mientras continúa el proceso judicial que involucra al exjefe de Estado.

image El expresidente Alberto Fernández durante su paso por Comodoro Py, por la causa por violencia de género a Fabiola Yañez. El fallo firmado por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma aseguró que “el imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Ahora, se deberá sortear un nuevo juez y quién quede al frente, podrá elevar el caso a juicio oral, ya que el fiscal del caso, Ramiro González, dio por cerrada la investigación. De todas maneras, se prevé que la defensa de Fernández realice nuevas presentaciones que podrían demorar el inicio del proceso.