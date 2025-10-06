6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
este lunes

La Justicia ratificó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de Alberto Fernández y apartó al juez Julián Ercolini.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Por Sitio Andino Política

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, en el marco de la causa que investiga los hechos denunciados por la ex primera dama. La decisión judicial ratifica la resolución adoptada en instancias anteriores y mantiene la acusación en curso contra el exmandatario.

En paralelo, el máximo tribunal penal dispuso el apartamiento del juez Julián Ercolini, quien estaba a cargo del expediente. La medida fue adoptada a partir de un pedido de la defensa de Fernández y, según el fallo, “se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. Con esta decisión, la causa pasará a un nuevo magistrado, mientras continúa el proceso judicial que involucra al exjefe de Estado.

Lee además
Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar
En detalle

Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar
Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura
image
El expresidente Alberto Fern&aacute;ndez durante su paso por Comodoro Py, por la causa por violencia de g&eacute;nero a Fabiola Ya&ntilde;ez.

El expresidente Alberto Fernández durante su paso por Comodoro Py, por la causa por violencia de género a Fabiola Yañez.

El fallo firmado por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma aseguró que “el imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto; extremos que ahora otorgan sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad”.

A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Ahora, se deberá sortear un nuevo juez y quién quede al frente, podrá elevar el caso a juicio oral, ya que el fiscal del caso, Ramiro González, dio por cerrada la investigación. De todas maneras, se prevé que la defensa de Fernández realice nuevas presentaciones que podrían demorar el inicio del proceso.

Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados

Guillermo Francos habló de Espert: "Estaba perjudicando seriamente la campaña"

Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas

Empieza el análisis del Presupuesto en la Legislatura: los ministros van a explicar sus pedidos

Con show musical, feria liberal y fuerte despliegue político, Milei presenta hoy su nuevo libro

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Milei reveló detalles de sus reuniones con Macri y anticipó cambios en el gabinete

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Te Puede Interesar

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Por Pablo Segura
Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

Por Florencia Martinez del Rio
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó en la Legislatura los detalles del Presupuesto 2026 previsto para su cartera.
Legislatura

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

Por Florencia Martinez del Rio