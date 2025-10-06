Guillermo Francos habló de Espert: "Estaba perjudicando seriamente la campaña"

Guillermo Francos pidió autocrítica tras la derrota de Milei en Buenos Aires.

Por Sitio Andino Política







El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rompió el silencio luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por Buenos Aires. El funcionario reconoció que el vínculo del economista con el presunto narco Fred Machado “estaba perjudicando seriamente la campaña” de La Libertad Avanza (LLA).

Francos explicó que la decisión de Espert fue “totalmente personal”, pero admitió que el caso había tomado una dimensión que afectaba al espacio libertario. “Del sábado al domingo, él reflexionó sobre lo que estaba generando en la campaña. Se había convertido en el centro del debate y decidió dar un paso al costado”, señaló el funcionario aunque aclaró que Javier Milei cree en su inocencia.

Guillermo Francos acusó al kirchnerismo El jefe de Gabinete apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de buscar “ensuciar” la imagen del oficialismo. Según Francos, Milei interpretó el episodio como una maniobra política para dañar al Gobierno. “Fue un intento de instalar sospechas sin pruebas”, remarcó.

José Luis Espert.png Según Francos, Milei interpretó el episodio como una maniobra política para dañar al Gobierno. Francos reconoció errores de comunicación de Espert A pesar de su respaldo, Francos consideró que Espert cometió errores al explicar la situación: “No tuvo la claridad suficiente y eso generó sospechas. Fue un error de comunicación”. Sin embargo, destacó su actitud al renunciar a los fueros y someterse a la Justicia, insistiendo en que no cree que exista un vínculo real con Machado.

Con la salida de Espert, LLA analiza quién ocupará su lugar en la lista bonaerense. Francos confirmó que el nombre de Diego Santilli está entre las opciones, aunque la decisión final dependerá de la Justicia Electoral. “Queremos reimprimir las boletas, pero es un proceso complejo”, dijo. Además, calificó la renuncia de Espert como “un gesto noble”, ya que buscó evitar más perjuicios para la campaña libertaria.