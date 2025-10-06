6 de octubre de 2025
José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados

José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tras declinar su candidatura para las elecciones 2025. Los detalles.

Por Sitio Andino Política

Luego del descargo de José Luis Espert, en el que aseguró que "por la Argentina, doy un paso al costado", el referente de La Libertad Avanza protagonizó hoy una nueva renuncia, esta vez a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La decisión se oficializó esta mañana mediante una nota presentada al presidente de la Cámara, Martín Menem. Espert no sólo integraba la comisión, sino que la presidía, y la oposición reclamaba su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Renuncia a su candidatura para las elecciones 2025

Este anuncio se produce tras la declinación de Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para los comicios del 26 de octubre. El presidente de la Nación, Javier Milei, calificó la decisión como un acto "maravilloso", destacando que Espert antepuso el país a su situación personal.

“En estas elecciones, la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, indicó ayer Espert.

Además, sostuvo que se trata de “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”, en referencia al kirchnerismo y, puntualmente, a los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois.

En la misma línea, calificó de “despiadado” el juicio mediático que recibió y aseguró que no se seguirá prestando a él: “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar”/ NA e Infobae

