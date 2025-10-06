El Comedor Los Horneritos se "reactiva" y apela a la solidaridad de los mendocinos.

Pese a la dramática noticia de su cierre, el Comedor Los Horneritos de El Algarrobal, Las Heras, se niega a la claudicación. Tras la última entrega de 1700 raciones de comida el pasado 30 de septiembre , las puertas del comedor permanecen cerradas, asfixiadas por la falta de mercadería y una importante deuda .

Sin embargo, Gabriela Carmona, titular del Comedor Los Horneritos, transformó el cierre en un llamado desesperado a la solidaridad mendocina . El objetivo es claro: reunir fondos e insumos para volver a funcionar y, de paso, reparar los daños en la infraestructura sufridos en el espacio donde se entrega la comida.

"Creemos que solo podremos salir adelante gracias a la solidaridad de la gente. Pese a la fuerte crisis, no nos damos por vencidos", afirmó Carmona.

Para enfrentar la adversidad, Los Horneritos lanzó una doble iniciativa en la plaza Independencia , ubicada en la Ciudad de Mendoza:

El 30 de septiembre fue la última vez que el Comedor Los Horneritos dio comida.

Sábados de colecta en la Plaza: durante todos los sábados de octubre , Gabriela y voluntarios se instalarán en la Plaza Independencia para recibir donaciones. "Todo lo que la gente nos quiera donar será bienvenido, alimentos no perecedero, dinero para comprar mercadería, carne, verduras, todo nos sirve ", explicó Carmona, quien agradeció el gesto solidario de los artesanos de la plaza, que les cedieron un puesto, y el apoyo brindado por el intendente Ulpiano Suárez .

Pastas frescas a beneficio: desde este martes, el comedor comenzará la venta de pastas frescas. Todo lo recaudado se destinará a la compra de mercadería y a la refacción urgente del lugar, cuyo techo sufrió serios inconvenientes tras la última lluvia. "Si bien pudimos concretar algunos arreglos, falta", remarcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COMEDOR HORNERITOS (@comedorymerendero_hornerito)

¿Cómo ayudar al comedor Los Horneritos?

La reapertura y el destino de miles de personas que dependen del plato de comida de Los Horneritos quedan en manos de la ayuda externa.

El comedor necesita con urgencia:

Alimentos no perecederos (de todo tipo).

Verduras , carne y mercadería en general.

También se solicita ropa y calzado.

Quienes puedan y quieran colaborar para que el comedor retome su actividad, pueden comunicarse directamente con Gabriela Carmona o realizar una donación a través de medios electrónicos.

Contacto (tiene Mercado Pago): 2613136783 .

Alias para transferencia: comedor.horneritos (a nombre de Gabriela Carmona).

El futuro del comedor es hoy una muestra de la resistencia comunitaria y un urgente pedido de auxilio para que la solidaridad logre saldar las deudas y garantizar los insumos básicos para su reapertura.