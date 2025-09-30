30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Incertidumbre

Comedor Los Horneritos, en crisis: la falta de donaciones y una deuda millonaria motivan el cierre temporario

La crisis económica que atraviesa el país es uno de los grandes factores por los que el comedor Los Horneritos decidió cerrar sus puertas temporalmente.

Comedor Los Horneritos, en crisis: la falta de donaciones y deudas motivan el cierre temporario.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El Comedor Los Horneritos, un espacio que nació en plena pandemia de coronavirus en 2020 de la mano de Gabriela Carmona, se ve obligado a cerrar sus puertas temporalmente por la actual crisis económica. La razón es un panorama desolador: la falta de donaciones y una elevada deuda que se ha vuelto impagable.

Este martes, por la noche, será la última entrega de raciones que realice el comedor antes de bajar las persianas. De acuerdo con lo anticipado por Gabriela, se repartirán unas 1700 raciones destinadas a niños, jubilados y familias que dependen de esta asistencia.

"Me duele en el alma tomar la decisión, pero no nos queda opción, no tenemos qué darle a la gente", expresó con pesar la dueña de "Horneritos".

comedor merendero horneritos
Gabriela Carmona abrió el comedor Los Horneritos en el 2020.

Tras cinco años de labor ininterrumpida, el comedor enfrenta una realidad financiera insostenible. Gabriela detalló que están pagando más de 3 millones de pesos en comida y servicios. La deuda actual supera el millón de pesos y no pueden seguir asumiendo gastos.

"No recibimos ayuda de nadie, solo donaciones de la gente y realmente la situación está mala para todos... no la podemos pagar ni seguir sacando alimentos porque la deuda se hará más grande", explicó Carmona.

Demanda creciente, ayuda decreciente

La situación de "Horneritos" refleja la cruda realidad económica actual: la demanda de comida crece a un ritmo acelerado, mientras que la ayuda disminuye significativamente.

El comedor comenzó asistiendo a unas 30 personas en marzo de 2020 y en la actualidad, la cifra se disparó a más de 1.700 raciones por entrega. Sin embargo, la asistencia se hace cada vez más difícil: de poder entregar comida los martes y jueves, en los últimos meses solo podían hacerlo los martes, y ahora, ni siquiera eso.

Pese al cese temporal de actividades, Gabriela Carmona mantiene la esperanza de que la suspensión no sea un cierre definitivo.

"Esperamos que sea una suspensión y no un cierre total porque le hemos puesto mucho. Hemos demostrado a muchas personas que no hace falta tener mucho para ayudar", sostuvo, resaltando el compromiso y el esfuerzo puesto en estos años.

comedor los horneritos
Empezaron asistiendo a 30 personas y hoy llegaban a las 1700. Foto de Archivo.

¿Cómo ayudar al comedor "Los Horneritos"?

El comedor Los Horneritos necesita con urgencia alimentos no perecederos (de todo tipo), verduras, carne, ropa, calzado y mercadería para poder reabrir y seguir brindando su vital servicio a la comunidad.

Quienes puedan y quieran colaborar para que el comedor retome su actividad, pueden comunicarse directamente con Gabriela Carmona o realizar una donación.

  • Contacto (tiene Mercado Pago): 2613136783.

  • Alias para transferencia: comedor.horneritos (a nombre de Gabriela Carmona).

El futuro del comedor queda ahora en manos de la ayuda externa. Su reapertura dependerá de que la comunidad, a través de donaciones, logre saldar las deudas y garantizar los insumos básicos para volver a poner el plato de comida sobre la mesa de los más de 1700 asistidos.

