Solidaridad

El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente

El comedor Los Horneritos, a cargo de Gabriela Carmona, se inundó por completo tras la intensa lluvia del lunes y apela a la solidaridad de los mendocinos.

El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente. Foto de Archivo.

 Por Natalia Mantineo

El comedor Los Horneritos, un referente de la solidaridad en el departamento de Las Heras, enfrenta una situación de emergencia tras las intensas lluvias que azotaron la provincia el pasado lunes, un fenómeno meteorológico sin precedentes en agosto, durante los últimos 65 años, según especialistas del CONICET.

El Comedor Los Horneritos, en alerta

El lugar, que funciona como un comedor al que asisten numerosas familias vulnerables, sufrió filtraciones masivas en el techo, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de sus actividades. Los daños no solo se limitan a la infraestructura:

  • Equipos dañados: varias máquinas utilizadas para la preparación de la torta se mojaron y quedaron inservibles, lo que complica la elaboración de futuras comidas.

  • Horno inutilizado: el horno principal, pieza clave para cocinar los alimentos que se distribuyen diariamente, también sufrió graves averías.

  • Pérdida de alimentos: una gran cantidad de mercadería almacenada, destinada a alimentar a cientos de personas esta semana, se perdió por completo al mojarse.

Un llamado a la solidaridad

La situación es crítica, y Gabriela Carmona solicitó la colaboración de la comunidad mendocina para poder reconstruir el espacio y continuar con su valiosa labor. Las necesidades más urgentes incluyen:

  • Materiales de construcción: chapas, cemento, ladrillos, y otros materiales para reparar el techo y la infraestructura dañada.

filtraciones techo horneritos
Así quedó el techo del comedor Los Horneritos tras las intensas lluvias.

  • Alimentos no perecederos: fideos, arroz, legumbres, aceite, conservas, y otros productos básicos para reabastecer la despensa.

mercaderia horneritos mojada
Tras la lluvia, mucha mercadería quedó mojada en Los Horneritos.

  • Frutas y verduras: alimentos frescos para complementar las raciones que entregan a las familias.

  • Dinero: contribuciones para reparar y reemplazar los electrodomésticos dañados. Los que puedan ayudar pueden donar a través de Mercado Pago, utilizando el alias comedor.horneritos (a nombre de Gabriela Carmona), o contactándola directamente al 261 313-6783.

El comedor Hornerito, conocido por su incansable trabajo y su compromiso con los más necesitados, apela a la solidaridad de los mendocinos para superar esta adversidad y seguir siendo un faro de esperanza en Las Heras.

El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente. Foto de Archivo.
Solidaridad

El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente

Por Natalia Mantineo