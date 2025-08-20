El comedor Los Horneritos, en alerta: de la torta más grande a la necesidad más urgente. Foto de Archivo.

El comedor Los Horneritos , un referente de la solidaridad en el departamento de Las Heras, enfrenta una situación de emergencia tras las intensas lluvias que azotaron la provincia el pasado lunes, un fenómeno meteorológico sin precedentes en agosto, durante los últimos 65 años, según especialistas del CONICET.

A pesar de haber celebrado el fin de semana el Día del Niño, con una monumental torta de 20 metros y 4.000 kilos , la alegría se vio opacada el lunes por los graves daños que la lluvia causó en la vivienda de su fundadora, Gabriela Carmona , ubicada en El Algarrobal.

Cuál es el motivo Cerrará un importante aeropuerto: cancelaciones, reembolsos y nuevas rutas internacionales

Precios y conveniencia Viajar al exterior es más barato para los mendocinos que hacer turismo interno

El lugar, que funciona como un comedor al que asisten numerosas familias vulnerables, sufrió filtraciones masivas en el techo, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de sus actividades. Los daños no solo se limitan a la infraestructura:

Pérdida de alimentos : una gran cantidad de mercadería almacenada, destinada a alimentar a cientos de personas esta semana, se perdió por completo al mojarse.

Horno inutilizado : el horno principal, pieza clave para cocinar los alimentos que se distribuyen diariamente, también sufrió graves averías.

Equipos dañados : varias máquinas utilizadas para la preparación de la torta se mojaron y quedaron inservibles, lo que complica la elaboración de futuras comidas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COMEDOR HORNERITOS (@comedorymerendero_hornerito)

Un llamado a la solidaridad

La situación es crítica, y Gabriela Carmona solicitó la colaboración de la comunidad mendocina para poder reconstruir el espacio y continuar con su valiosa labor. Las necesidades más urgentes incluyen:

Materiales de construcción: chapas, cemento, ladrillos, y otros materiales para reparar el techo y la infraestructura dañada.

filtraciones techo horneritos Así quedó el techo del comedor Los Horneritos tras las intensas lluvias.

Alimentos no perecederos: fideos, arroz, legumbres, aceite, conservas, y otros productos básicos para reabastecer la despensa.

mercaderia horneritos mojada Tras la lluvia, mucha mercadería quedó mojada en Los Horneritos.

Frutas y verduras : alimentos frescos para complementar las raciones que entregan a las familias.

Dinero: contribuciones para reparar y reemplazar los electrodomésticos dañados. Los que puedan ayudar pueden donar a través de Mercado Pago, utilizando el alias comedor.horneritos (a nombre de Gabriela Carmona), o contactándola directamente al 261 313-6783.

El comedor Hornerito, conocido por su incansable trabajo y su compromiso con los más necesitados, apela a la solidaridad de los mendocinos para superar esta adversidad y seguir siendo un faro de esperanza en Las Heras.