Cerrará un importante aeropuerto: cancelaciones, reembolsos y nuevas rutas internacionales

El cierre del Aeropuerto de Rosario entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre por la reconstrucción de su pista. La medida impactará en la conectividad aérea, por lo que Latam, Copa y Aerolíneas Argentinas ya confirmaron reprogramaciones y cancelaciones de vuelos desde la terminal rosarina que afecta a los usurarios de Mendoza .

El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) comienza a impactar de lleno en la conectividad aérea de la ciudad. Tras el anuncio de Latam Airlines , que confirmó la suspensión de sus vuelos durante el período de obras, Copa Airlines y Aerolíneas Argentinas también definieron cambios en su operativa.

La aerolínea panameña informó que cancelará todos los vuelos entre Rosario y Panamá mientras dure el cierre. Rechazó, al igual que Latam, la propuesta del gobierno provincial de trasladar su operación a la terminal de Sauce Viejo.

Cambios de fecha, origen o destino dentro de Argentina sin penalidad ni diferencia tarifaria para viajes antes del 10 de diciembre .

Reprogramación posterior a la reapertura, abonando diferencia de tarifa.

Solicitud de reembolso según la normativa vigente.

Los refuerzos de Aerolíneas Argentinas

En cuanto a Aerolíneas Argentinas, la compañía confirmó que no trasladará toda su operación a Sauce Viejo, aunque evalúa sumar frecuencias adicionales desde esa terminal.

Fuentes de la aerolínea explicaron que se trabaja en “reprogramar y distribuir de la mejor forma posible a los pasajeros desde aeropuertos alternativos”, aunque todavía no se definió la política comercial definitiva.

Aerolíneas Argentinas, la compañía confirmó que no trasladará toda su operación a Sauce Viejo

El AIR permanecerá cerrado del 20 de septiembre al 29 de diciembre de 2025, lo que obliga a las aerolíneas a buscar alternativas para miles de pasajeros que tenían vuelos programados desde Rosario.

Cierre del Aeropuerto de Rosario: impacto en los vuelos

En medio del escenario de cancelaciones, surgió una novedad positiva: el Gobierno autorizó a la low cost Arajet a operar nuevas rutas internacionales, entre ellas la conexión Rosario – Punta Cana (República Dominicana).

La disposición, publicada en el Boletín Oficial, también habilita vuelos directos desde Córdoba y Mendoza hacia el Caribe. Hasta ahora, Arajet solo operaba la ruta Punta Cana – Buenos Aires con 10 frecuencias semanales desde Ezeiza.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron: “Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo”.