Sexualidad y pareja: ¿Querer, amar o necesitar?

El tema de las relaciones de pareja y la distinción entre necesidad, querer y amar es complejo. Sin embargo, comprender estos tres conceptos es clave para interpretar la dinámica emocional dentro de cualquier relación. Estas diferencias también permiten tomar decisiones más conscientes sobre la sexualidad , la comunicación y el compromiso.

La necesidad , a menudo expresada con la frase "te necesito", está vinculada a un estado fisiológico que se activa durante el periodo de enamoramiento. Durante esta fase, el cuerpo libera neurotransmisores como la dopamina y el cortisol , lo que intensifica los sentimientos y puede generar dependencia emocional . No obstante, las decisiones importantes, como la convivencia o el matrimonio, no deben tomarse en este periodo , ya que las emociones pueden nublar el juicio y llevar a elecciones precipitadas.

En contraste, el querer representa un concepto más amplio y flexible . Querer a alguien implica un intercambio emocional recíproco , donde ambas partes se dan y reciben afecto sin generar dependencia. Este tipo de relación se considera saludable , ya que fomenta un equilibrio emocional entre la pareja.

Por otra parte, amar es un sentimiento profundo que se construye con el tiempo . Amar implica un compromiso más allá de las necesidades fisiológicas o emocionales , y requiere conciencia de uno mismo y del otro . Este sentimiento se nutre de una conexión basada en el respeto mutuo , el reconocimiento de las propias limitaciones y el crecimiento personal dentro de la relación.

El amor verdadero: más allá de la dependencia y el afecto

El amor se define como la construcción emocional más profunda y significativa entre dos personas. Se compone de elementos del querer y de la necesidad, pero va más allá, incorporando la empatía y la aceptación de uno mismo y del otro. En este sentido, el amor se convierte en una conexión que se desarrolla y se nutre a lo largo del tiempo.

En este sentido, es importante reflexionar sobre sus relaciones y a preguntarse si se trata de amor real, necesidad o simplemente querer. Enfatizó la importancia de la comunicación y del apoyo profesional, sobre todo en momentos de crisis emocional. Su mensaje concluyó recordando que el amor, cuando no se gestiona adecuadamente, puede generar dolor, y que buscar ayuda externa puede ser la clave para superarlo.

