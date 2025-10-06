Cómo canjear puntos del Banco Nación desde la app BNA+

El Banco de la Nación Argentina ofrece a sus clientes la posibilidad de canjear puntos acumulados a través del programa Elegí+ , un sistema de recompensas integrado en la aplicación BNA+. Estos puntos pueden transformarse en vouchers o beneficios para compras, entradas y más, lo que convierte al programa en una herramienta ideal para ahorrar y disfrutar de promociones exclusivas.

Canjear tus puntos es un proceso sencillo que podés realizar directamente desde el celular. El primer paso es ingresar a la app BNA+ con tu usuario y clave habitual. Luego:

Este sistema se destaca por su facilidad y por permitir que cada cliente decida cómo aprovechar sus puntos según sus intereses o necesidades cotidianas.

Los puntos del Banco Nación se obtienen al utilizar tarjetas de crédito y débito del BNA o pagar con saldo en cuenta a través de MODO BNA+ . Cada transacción suma puntos que, con el tiempo, pueden traducirse en descuentos reales.

Es importante recordar que los puntos tienen una vigencia de 24 meses desde su acreditación. Si no se utilizan dentro de ese período, expiran. Por eso, conviene revisar periódicamente la app y planificar los canjes antes de que pierdan validez. Además, los vouchers del programa pueden combinarse con otras promociones vigentes del banco, lo que amplía las posibilidades de ahorro en cada compra.

En la provincia, donde el uso de la app BNA+ creció significativamente, muchos clientes del banco ya utilizan los puntos Elegí+ para obtener reintegros en comercios locales, supermercados y eventos culturales. Esta modalidad digital impulsa el consumo sin perder de vista el ahorro, una práctica cada vez más valorada en tiempos de inflación.