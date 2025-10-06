Al inicio de octubre, los rendimientos del depósito a plazo fijo se modifican: esto ganan los ahorristas

La tasa de interés para el depósito a plazo fijo en pesos a 30 días inició octubre con pocas variaciones en los principales bancos del país, aunque se registró una leve disminución. Según datos oficiales, la tasa nominal anual (TNA) promedio se ubicaba alrededor del 36,24%.
La tendencia a la baja queda reflejada en los datos de inicios de mes, que posicionan la TNA cerca del 35,87% en las principales entidades: Banco de la Nación Argentina, Banco Santander, Banco Galicia e ICBC, entre otros. Se trata de un retroceso moderado, pero que impacta en el rendimiento mensual de millones de usuarios que optan por esta modalidad de ahorro.