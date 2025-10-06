6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
BANCO POR BANCO

Al inicio de octubre, los rendimientos del depósito a plazo fijo se modifican: esto ganan los ahorristas

Las entidades bancarias ajustan sus tasas de interés para depósito a plazo fijo, impactando en los ahorros de millones de personas. Así rinde cada banco.

Al inicio de octubre, los rendimientos del depósito a plazo fijo se modifican: esto ganan los ahorristas

Al inicio de octubre, los rendimientos del depósito a plazo fijo se modifican: esto ganan los ahorristas

Por Sitio Andino Economía

La tasa de interés para el depósito a plazo fijo en pesos a 30 días inició octubre con pocas variaciones en los principales bancos del país, aunque se registró una leve disminución. Según datos oficiales, la tasa nominal anual (TNA) promedio se ubicaba alrededor del 36,24%.

La tendencia a la baja queda reflejada en los datos de inicios de mes, que posicionan la TNA cerca del 35,87% en las principales entidades: Banco de la Nación Argentina, Banco Santander, Banco Galicia e ICBC, entre otros. Se trata de un retroceso moderado, pero que impacta en el rendimiento mensual de millones de usuarios que optan por esta modalidad de ahorro.

Lee además
La provincia de Mendoza llevó su trabajo técnico sobre Vaca Muerta al Congreso Internacional de Geólogos
ENERGÍA Y MINERÍA

La provincia de Mendoza llevó su trabajo técnico sobre Vaca Muerta al Congreso Internacional de Geólogos
Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
TENSIÓN

Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
deposito a plazo fijo dinero plata
Las tasas de los depósitos a plazo fijo se ajustaron hacia la baja en el inicio de octubre

Las tasas de los depósitos a plazo fijo se ajustaron hacia la baja en el inicio de octubre

Tasas en baja: cuánto rinde cada banco por un depósito de $1 millón a 30 días

Al inicio de octubre, los porcentajes y rendimientos en las principales entidades bancarias quedaron de la siguiente manera:

  • Banco de la Nación Argentina: 37,50% ($1.030.821,92)
  • Banco Santander Argentina S.A.: 35% (1.028.767,12)
  • Banco de Galicia: 35,25% (1.028.972,60)
  • Banco BBVA Argentina S.A.: 35,50% (1.029.178,08)
  • Banco Macro S.A.: 38% (1.031.232,88)
  • Banco Credicoop: 37% (1.030.410,96)
  • Banco Comafi S.A.: 37% (1.030.410,96)
  • Banco Hipotecario S.A.: 40,50% (1.033.287,67)

Ajuste en las tasas nominales

Banco Macro, que figuraba entre las pocas entidades con TNA superior al 38%, ajustó su tasa a 36,5%, afectando el promedio de los grandes bancos.

Por su parte, Banco Credicoop Cooperativo Limitado mantuvo su tasa en 37%, al igual que bancos internacionales como ICBC, que continúa en 35,15% anual/ Infobae

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre de 2025

Récord histórico: la venta de autos usados marcó su mejor mes en tres décadas

Cultivos emergentes en Mendoza: cómo se desarrolla la quinua en suelo cuyano

Empresarios alertan por subas en ART y costos laborales: advierten más presión sobre el empleo formal

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 5 de octubre de 2025

Cecile Adam: la mujer que reinventó su vida en Mendoza y creó el hotel boutique oro en los Best Of

La provincia de Mendoza se lució en ProWine São Paulo con bodegas y un hub logístico propio

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

Por Celeste Funes
Importante operativo policial en Luján de Cuyo. 
importante operativo policial

Robo, tiroteo y un presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo

Por Pablo Segura
Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas
TENSIÓN

Qué pasará con la boleta única tras la renuncia de Espert y cuánto costaría reimprimirlas

Por Sitio Andino Economía