Nuevo beneficio de Banco Nación: ofertas exclusivas en perfumerías que no podés perder

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en perfumerías para este octubre. En esta nota, te contamos los detalles.

perfumeria (2) Banco Nación sorprende con un beneficio único en perfumerías Banco Nación lanzó un beneficio imperdible para comprar en perfumerías El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 15% de descuento en compras realizadas en locales seleccionados, como Juleriaque, Get The Look y Perfumerie, entre otros. El listado completo de perfumerías participantes puede consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos favoritos y brindar un alivio económico a los compradores.

El beneficio estará vigente hasta el 29 y 30 de noviembre de 2025 y podrá aprovecharse únicamente los días sábados. El descuento se aplica directamente en la compra, con un límite de entre $8.000 y $30.000, según la modalidad de cada comercio.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, ofreciendo así mayor comodidad a quienes prefieren las compras digitales.

