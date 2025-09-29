Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

El Banco Nación presentó una nueva línea de créditos y promociones orientadas a quienes desean viajar dentro del país. Con beneficios que van desde cuotas sin interés hasta descuentos en servicios turísticos, la entidad busca posicionarse como un aliado clave para organizar vacaciones, escapadas o viajes de trabajo de forma más accesible.

El banco ofrece financiamiento en hasta 12 cuotas sin interés para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. También existen convenios con agencias como Despegar, que permiten abonar viajes en Argentina con planes de pago flexibles y promociones especiales.

En el rubro hotelero y de alquiler de autos, se destacan los beneficios de 6 y 12 cuotas sin interés, disponibles a través de la billetera digital BNA+ y la plataforma MODO. Esto convierte al Banco Nación en una de las pocas entidades que concentra beneficios en todos los eslabones del viaje: vuelos, alojamiento y movilidad.

Para centralizar estas propuestas, el Banco Nación desarrolló herramientas digitales como BNA Viajes , un portal que ofrece paquetes turísticos, alojamiento, excursiones y pasajes aéreos con financiación exclusiva. Además, mediante la iniciativa “Semana Nación”, los usuarios pueden consultar las promociones vigentes y sus fechas de aplicación.

El crédito de Banco nación está pensado para destino dentro del territorio argentino.

El uso de la app BNA+ resulta clave, no sólo para pagar viajes y servicios turísticos, sino también para trasladarse dentro de la ciudad. Con la opción “Viajar con QR”, disponible en líneas de transporte público habilitadas, los clientes pueden simplificar sus traslados cotidianos sin necesidad de efectivo.

Además de los planes de pago, el Banco Nación incorpora descuentos que pueden alcanzar hasta el 20% en rubros turísticos seleccionados. Esto permite financiar y reducir el costo final del viaje. Otro punto atractivo es el servicio de asistencia al viajero incluido en determinadas tarjetas de crédito. Lo que brinda cobertura ante imprevistos y suma valor a la experiencia.

hospedaje, viajes La línea de crédito del Banco Nación abarca también hospedaje

Cómo aprovechar la nueva línea de créditos

Para no perderse las promociones, se recomienda:

Revisar el portal oficial de BNA Viajes .

. Consultar la sección de beneficios del Banco Nación.

Usar la app BNA+ y MODO para acceder a las cuotas y descuentos.

Suscribirse a las novedades de "Semana Nación".

De esta manera, los mendocinos y viajeros de todo el país cuentan con un abanico de opciones que combinan financiamiento accesible, descuentos y servicios complementarios. El Banco Nación consolida así su apuesta al turismo interno como motor económico y social.