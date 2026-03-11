11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Banco

En la Expoagro 2026, los bancos refuerzan el financiamiento al campo con créditos para maquinaria

Bancos públicos y privados despliegan en la Expoagro 2026 créditos y soluciones digitales para financiar inversiones del sector agropecuario. Los detalles.

En la Expoagro 2026, los bancos refuerzan el financiamiento al campo con créditos para maquinaria

En la Expoagro 2026, los bancos refuerzan el financiamiento al campo con créditos para maquinaria

Por Sitio Andino Economía

La 20° edición de Expoagro 2026 comenzó este martes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y se extenderá hasta el 13 de marzo. En la muestra participan doce bancos públicos y privados con promociones exclusivas, líneas de crédito especiales y herramientas digitales para financiar inversiones del sector agropecuario.

Las propuestas incluyen créditos en pesos y en dólares orientados a la compra de maquinaria agrícola, adquisición de insumos y financiamiento del capital de trabajo. La expectativa es que estas herramientas impulsen los negocios que tradicionalmente se concretan en uno de los principales encuentros del agro argentino.

Lee además
Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en consumo diario
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en el consumo diario
Un banco bajó su tasa de interés para crédito hipotecario: a cuánto y qué requisitos solicita
CASA PROPIA

Un banco bajó su tasa de interés para crédito hipotecario: a cuánto y qué requisitos solicita
expoagro 2026
El evento se desarrolla en el predio ferial de San Nicolás.

El evento se desarrolla en el predio ferial de San Nicolás.

Créditos para maquinaria y capital de trabajo

Una de las principales características de la oferta financiera es la diversidad de líneas disponibles, informó TN. Los bancos presentan alternativas para financiar maquinaria nueva y usada, camiones, implementos agrícolas, compra de insumos y capital de trabajo, con condiciones adaptadas al ciclo productivo del sector.

Algunas de las entidades son:

1. Banco Provincia llega a la exposición con tasas preferenciales para maquinaria fabricada en territorio bonaerense y promociones vinculadas a su plataforma Procampo Digital. Además, la entidad prevé beneficios especiales para las primeras solicitudes de crédito que se concreten durante los días de la muestra.

2. Banco Nación presentará líneas específicas para maquinaria agrícola nacional y usada, camiones utilitarios y distintos bienes de capital. Tras haber registrado un récord de operaciones en la edición anterior, el banco buscará repetir ese desempeño con tasas competitivas y plazos diferenciales destinados a pequeñas y medianas empresas del sector.

banco comafi expoagro
La exposición concentra negocios, tecnología y financiamiento para el campo.

La exposición concentra negocios, tecnología y financiamiento para el campo.

3. Banco Galicia ofrecerá financiamiento para maquinaria nueva y usada en pesos y dólares mediante alianzas con distintas empresas del sector. A través de la plataforma digital NERA, además, brindará herramientas online para financiar insumos y operaciones ganaderas.

4. BBVA presentará un asistente digital especializado en agro basado en inteligencia artificial, pensado para mejorar el asesoramiento financiero a productores. La entidad también ofrecerá préstamos en dólares para maquinaria con plazos de hasta cinco años y líneas a sola firma para operaciones de corto plazo.

Digitalización y nuevas herramientas financieras

Además del crédito tradicional, la digitalización aparece como uno de los ejes de la oferta bancaria en esta edición de Expoagro. Varias entidades pondrán el foco en herramientas que permitan acelerar la aprobación de préstamos y concretar operaciones de manera más ágil.

En ese camino, Banco Santander refuerza su estrategia de financiamiento digital a través de la plataforma NERA, que conecta a productores, proveedores y entidades financieras en un ecosistema online orientado al agro.

Por su parte, Banco Macro presentará soluciones que incluyen calificación crediticia online, plataformas para la compra de insumos y herramientas que vinculan a productores con fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola.

BANCO MACRO agroexpo
Productores, empresas y bancos participan de una nueva edición de la muestra.

Productores, empresas y bancos participan de una nueva edición de la muestra.

La oferta se completa con propuestas vinculadas al financiamiento del comercio exterior, leasing para maquinaria y acceso al mercado de capitales. En ese marco, Banco Credicoop ofrecerá su tarjeta AgroCabal para compras de insumos y créditos destinados a bienes de capital, además de líneas para financiar operaciones de exportación e importación.

En tanto, Banco Patagonia pondrá el foco en soluciones financieras vinculadas al desarrollo sustentable y en la promoción de iniciativas innovadoras dentro del sector agroindustrial.

Con este abanico de herramientas, los bancos buscan aprovechar el marco de Expoagro para impulsar inversiones y concretar operaciones en un evento que se consolidó como uno de los principales espacios de negocios del agro argentino.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo de 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo de 2026

Minería: Mendoza en el ojo de los inversores para avanzar en tareas de exploración

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo de 2026

Más baratas, accesibles y prácticas: las motos ganan lugar frente a los autos

Expoagro 2026 arrancó con récord histórico y un reclamo directo a Milei por las retenciones

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro video

San Rafael prueba el cultivo de lúpulo como nueva alternativa para el agro

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores