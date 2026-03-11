En la Expoagro 2026, los bancos refuerzan el financiamiento al campo con créditos para maquinaria

La 20° edición de Expoagro 2026 comenzó este martes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y se extenderá hasta el 13 de marzo. En la muestra participan doce bancos públicos y privados con promociones exclusivas, líneas de crédito especiales y herramientas digitales para financiar inversiones del sector agropecuario.

Las propuestas incluyen créditos en pesos y en dólares orientados a la compra de maquinaria agrícola, adquisición de insumos y financiamiento del capital de trabajo . La expectativa es que estas herramientas impulsen los negocios que tradicionalmente se concretan en uno de los principales encuentros del agro argentino.

CASA PROPIA Un banco bajó su tasa de interés para crédito hipotecario: a cuánto y qué requisitos solicita

Una de las principales características de la oferta financiera es la diversidad de líneas disponibles, informó TN. Los bancos presentan alternativas para financiar maquinaria nueva y usada, camiones, implementos agrícolas, compra de insumos y capital de trabajo, con condiciones adaptadas al ciclo productivo del sector.

El evento se desarrolla en el predio ferial de San Nicolás.

1. Banco Provincia llega a la exposición con tasas preferenciales para maquinaria fabricada en territorio bonaerense y promociones vinculadas a su plataforma Procampo Digital. Además, la entidad prevé beneficios especiales para las primeras solicitudes de crédito que se concreten durante los días de la muestra.

2. Banco Nación presentará líneas específicas para maquinaria agrícola nacional y usada, camiones utilitarios y distintos bienes de capital. Tras haber registrado un récord de operaciones en la edición anterior, el banco buscará repetir ese desempeño con tasas competitivas y plazos diferenciales destinados a pequeñas y medianas empresas del sector.

banco comafi expoagro La exposición concentra negocios, tecnología y financiamiento para el campo.

3. Banco Galicia ofrecerá financiamiento para maquinaria nueva y usada en pesos y dólares mediante alianzas con distintas empresas del sector. A través de la plataforma digital NERA, además, brindará herramientas online para financiar insumos y operaciones ganaderas.

4. BBVA presentará un asistente digital especializado en agro basado en inteligencia artificial, pensado para mejorar el asesoramiento financiero a productores. La entidad también ofrecerá préstamos en dólares para maquinaria con plazos de hasta cinco años y líneas a sola firma para operaciones de corto plazo.

Digitalización y nuevas herramientas financieras

Además del crédito tradicional, la digitalización aparece como uno de los ejes de la oferta bancaria en esta edición de Expoagro. Varias entidades pondrán el foco en herramientas que permitan acelerar la aprobación de préstamos y concretar operaciones de manera más ágil.

En ese camino, Banco Santander refuerza su estrategia de financiamiento digital a través de la plataforma NERA, que conecta a productores, proveedores y entidades financieras en un ecosistema online orientado al agro.

Por su parte, Banco Macro presentará soluciones que incluyen calificación crediticia online, plataformas para la compra de insumos y herramientas que vinculan a productores con fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola.

BANCO MACRO agroexpo Productores, empresas y bancos participan de una nueva edición de la muestra.

La oferta se completa con propuestas vinculadas al financiamiento del comercio exterior, leasing para maquinaria y acceso al mercado de capitales. En ese marco, Banco Credicoop ofrecerá su tarjeta AgroCabal para compras de insumos y créditos destinados a bienes de capital, además de líneas para financiar operaciones de exportación e importación.

En tanto, Banco Patagonia pondrá el foco en soluciones financieras vinculadas al desarrollo sustentable y en la promoción de iniciativas innovadoras dentro del sector agroindustrial.

Con este abanico de herramientas, los bancos buscan aprovechar el marco de Expoagro para impulsar inversiones y concretar operaciones en un evento que se consolidó como uno de los principales espacios de negocios del agro argentino.