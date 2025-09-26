Banco Nación lanza un beneficio imperdible en gastronomía: comé y ahorrá

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en gastronomía para este final de septiembre. En esta nota, te contamos los detalles.

helado Aprovechá la promoción en tus restaurantes favoritos con Banco Nación Todo sobre la promoción de Banco Nación en gastronomía El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 25% de descuento en compras realizadas en locales seleccionados, incluyendo KFC, Havanna, Lucciano's, entre otros. Los demás restaurantes participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a comidas más económicas y fomentar el consumo en el sector gastronómico.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días. El descuento se aplica directamente en la compra, sin tope de reintegro en algunos casos y con un límite de $20.000 en otros, según la modalidad de cada comercio.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los restaurantes o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad para quienes prefieren compras digitales.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este septiembre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.