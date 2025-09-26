26 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Banco Nación lanza un beneficio imperdible en gastronomía: comé y ahorrá

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en gastronomía para lo que queda de septiembre. Descubrí cómo aprovecharlo y disfrutá de la promoción.

Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en gastronomía para este final de septiembre. En esta nota, te contamos los detalles.

Aprovechá la promoción en tus restaurantes favoritos con Banco Nación

Todo sobre la promoción de Banco Nación en gastronomía

El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 25% de descuento en compras realizadas en locales seleccionados, incluyendo KFC, Havanna, Lucciano's, entre otros. Los demás restaurantes participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a comidas más económicas y fomentar el consumo en el sector gastronómico.

Banco Nación: cómo aprovechar la promoción en farmacias y comprar tus productos
Banco Nación: cómo aprovechar la promoción en farmacias y comprar tus productos
Depósito a plazo fijo en septiembre 2025: cuánto paga cada banco por $500.000
BANCO POR BANCO

Depósito a plazo fijo en septiembre 2025: cuánto paga cada banco por $500.000

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días. El descuento se aplica directamente en la compra, sin tope de reintegro en algunos casos y con un límite de $20.000 en otros, según la modalidad de cada comercio.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR disponible en los restaurantes o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad para quienes prefieren compras digitales.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país.
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Consultá en el padrón electoral dónde voto
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

El tragico accidente vial ocurrió el miércoles pasado en Las Heras. 
anuncio oficial

Hermanas fallecidas en Las Heras: qué decisión tomó la justicia con el colectivero

Por Pablo Segura
Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo
POR DAÑOS

Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo

Por Soledad Maturano