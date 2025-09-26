Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

El Gobierno de Mendoza informó la fecha de cobro de los sueldos de los empleados públicos. Cuándo depositarán el mes de septiembre.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.

Foto: Yemel Fil

De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.

Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.

