El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales. Foto: Yemel Fil

De esta manera, agentes de la administración pública tendrán depositados sus salarios el último día del corriente mes.

Este mes, diversos trabajadores públicos cobrarán con un aumento salarial a raíz de los acuerdos paritarios cerrados entre el Gobierno y los gremios que representan a los empleados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MendozaGobierno/status/1971538424093110598&partner=&hide_thread=false El próximo martes 30 de septiembre, los empleados estatales tendrán depositado su sueldo. pic.twitter.com/zAH1rk7EMy — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) September 26, 2025