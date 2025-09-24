Recursos hídricos

San Carlos inicia una obra sin precedentes para cuidar el agua y potenciar la producción

La obra hídrica en San Carlos contempla un reservorio de 40 mil m³ y la modernización de canales, beneficiando a más de 700 hectáreas en el Valle de Uco.

image
image

Con una inversión de 6.200 millones de pesos, el proyecto incluye la construcción de un reservorio y el revestimiento de 19 km de canales e hijuelas. La obra busca mejorar la eficiencia, reducir pérdidas de agua y garantizar un uso más equitativo del recurso hídrico.

Obra histórica en San Carlos

Embed - Inició la obra del canal Calise en San Carlos para mejorar el riego y cuidar el agua

El ministro Natalio Mema contó al respecto: "El dinero que se está invirtiendo acá, es un dinero que cobrarnos por el resarcimiento tras el perjuicio que tuvo la provincia en la promoción industrial, eran 350 millones de dólares en el 2006 que estaban destinados a una obra hídrica, después el gobernador Cornejo logró en su primer mandato que fueran 1.023 millones y además que pusieran bonos que nos fueron pagando en dólares, hoy tenemos la plata y acá están las obras para el sector productivo".

Sergio Marinelli de Irrigación se refirió a esta obra importante en el Valle de Uco: "Esta es una forma de cuidar el agua, muchos lo hacen hablando, nosotros lo hacemos haciendo. Es una obra que tiene 18 kilómetros de revestimiento, un reservorio de 40 mil m3 y el productor podrá decir cuando quiere el agua y cuanto, arreglándolo con el productor". Mientras tanto el intendente Alejandro Morillas aseveró: "Esto es histórico, esta inversión que se está haciendo en San Carlos no tiene antecedentes, en esto que tanto se habla de cuidar el agua, son hechos y no relatos".

