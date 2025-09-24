Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos

San Carlos vivió un inicio de primavera marcado por un intenso granizo que afectó no sólo viviendas y vehículos, sino también cultivos . Productores locales de ajo registraron pérdidas significativas, aunque también impactó en el sector vitivinícola y hortícola. Adolfo Quinteros, productor de ajo y alfalfa afectado, describió el daño y cómo la tormenta alteró la planificación de su finca.

El granizo provocó daños importantes en San Carlos , afectando distintos tipos de cultivos . La intensidad y la ubicación de la tormenta generaron un daño heterogéneo . Algunas zonas vitivinícolas , por ejemplo, resultaron menos afectadas al contar con telas anti granizo .

En diálogo con Sitio Andino , Quinteros describió la magnitud de la pérdida en su finca: "Yo tuve una incidencia grande, perdí un 70% de la producción . Tenía un ajo calibre casi 5 ya formado que iba a terminar en 7 u 8 seguro. Lo vamos a continuar solo con la idea de dejar esa materia para semillas". Agregó: "No va a tener el destino comercial que tenía".

Quintero también es ingeniero agrónomo y compartió una lectura general de los daños en el departamento. Explicó que, aunque la tormenta fue fuerte en Altamira, no cuenta con muchas hectáreas de horticultura , mientras que los viñedos contaban con protección de telas anti granizo .

La viticultura local, por ejemplo, logró proteger parte de sus cosechas gracias a las telas anti granizo: “Las viñas no sufrieron tanto la incidencia del daño”, explicó el productor.

En este marco, el meteorólogo García explicó que la latitud y la interacción de masas de aire hacen que San Carlos sea especialmente propenso a estos fenómenos: “Es habitual en esta región por estar donde estamos en cuanto a latitud. Más cerca del verano, las tormentas tendrán otras características, pero sí puede haber contraste de temperaturas que genere tormentas”.

Cómo afecta al productor de ajo la tormenta

Quinteros explicó cómo la tormenta afectó específicamente su producción de ajo. "Hoy hacer una hectárea de ajo vale entre 8.000 y 12.000 dólares. Hemos tenido una inversión alta que no sé si vamos a recuperar. No vamos a tener producción para comercializar, toda la producción queda para semillas".

El productor también se refirió a la cobertura del seguro agrícola en la provincia: "El seguro agrícola cubre casi todos los cultivos excepto el ajo, que es el cultivo que más divisas ingresa después de la vitivinicultura", explicó.

El Fondo Compensador Agrícola (FCA) es un seguro destinado a productores con hasta 30 hectáreas, que protege frente a pérdidas o daños por causas climáticas. Fuentes del Gobierno explicaron a este medio que el ajo no está cubierto porque es un cultivo hortícola de invierno y el FCA asegura los de verano.

Consecuencias económicas y perspectivas

El daño causado por el granizo impacta directamente en la economía de los productores. Quinteros señaló que incluso inversiones pequeñas pueden generar grandes riesgos: "En nuestra cantidad de hectáreas de ajo somos pequeños, y ese fue el cultivo más afectado. Podría haber sido mucho peor si -la tormenta- hubiera sido en otro distrito".

En definitiva, San Carlos enfrenta desafíos en un contexto transición estacional y la vulnerabilidad de sus pequeños productores ante fenómenos climáticos extremos dan cuenta de la necesidad de mayor coordinación entre sector público y privado.