San Carlos inició el reencarpetado asfáltico como parte de un plan integral de mejoras viales

El Departamento de San Carlos ha puesto en marcha los trabajos de reencarpetado asfáltico en Pareditas, marcando el comienzo de un plan integral de mejora vial. Para el departamento. Esta iniciativa, largamente anhelada por los vecinos, promete impulsar el progreso, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida en cada área del departamento.
image
El inicio de la obra en Pareditas es fruto de la colaboración entre el gobierno provincial y el municipio, reflejando un trabajo conjunto que busca el beneficio de la comunidad. Las autoridades resaltaron que este proyecto es una muestra clara del esfuerzo compartido, la transparencia en la gestión y el uso responsable de los recursos públicos.