Camino al progreso

San Carlos inició el reencarpetado asfáltico como parte de un plan integral de mejoras viales

El reencarpetado del asfalto en Pareditas en San Carlos marca el inicio de un plan integral de infraestructura pensado para construir un futuro mejor.

Reencarpetado asfáltico en San Carlos.

Reencarpetado asfáltico en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Departamento de San Carlos ha puesto en marcha los trabajos de reencarpetado asfáltico en Pareditas, marcando el comienzo de un plan integral de mejora vial. Para el departamento. Esta iniciativa, largamente anhelada por los vecinos, promete impulsar el progreso, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida en cada área del departamento.

image

El inicio de la obra en Pareditas es fruto de la colaboración entre el gobierno provincial y el municipio, reflejando un trabajo conjunto que busca el beneficio de la comunidad. Las autoridades resaltaron que este proyecto es una muestra clara del esfuerzo compartido, la transparencia en la gestión y el uso responsable de los recursos públicos.

Reencarpetado del asfalto en San Carlos

Los trabajos de reencarpetado del asfalto mejorarán sustancialmente la circulación en las calles, beneficiando directamente a los habitantes y favoreciendo el desarrollo local.

La Municipalidad de San Carlos avanza con paso firme: infraestructura de calidad, caminos seguros y un presente que construye futuro.

