Por pronóstico de lluvias

San Rafael postergó el festival "Primavera en el Parque": ¿cuándo se llevará a cabo?

El festival en San Rafael ofrecerá una grilla con Eugenia Quevedo, La Banda de Carlitos, El Zar y bandas locales en una jornada pensada para toda la familia.

El Zar presente en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Ante los pronósticos de lluvia durante todo el fin de semana se determinó cambiar la fecha del festival "Primavera en el Parque" en el departamento de San Rafael para el próximo lunes 22 de septiembre.

San Rafael y un evento para la juventud

Tras analizar las diferentes alertas de precipitaciones, las actividades por el Día de la Primavera, originalmente programadas para el sábado 20 y domingo 21, fueron reprogramadas para el lunes, priorizando la seguridad de los espectadores ante eventuales fenómenos climáticos que impidan garantizarlo. Además, se aprovecharán las actividades reducidas por el Día del Empleado de Comercio para que los sanrafaelinos puedan disfrutar del evento.

Durante esa fecha convergerán las actividades previstas con dos shows estelares, la presencia de Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos y también del grupo indie El Zar, acompañados de bandas sanrafaelinas que también se subirán al escenario principal.

