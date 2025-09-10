San Rafael fue sede por primera vez del 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica Foto: Gobierno de Mendoza

Realizado del 9 al 10 de septiembre, este miércoles concluyó el 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica, que por primera vez se llevó a cabo en San Rafael. Desde el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, el evento buscó impulsar el turismo local e internacional y ofreció invitados especiales, degustaciones y exposiciones.

San Rafael recibió el 6° Foro de Origen e Identidad Gastronómica En diálogo con Noticiero Andino, Marta Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo, celebró que el foro se realizara por primera vez en el departamento del sur: “Ser elegidos como la primera sede fuera de la ciudad de Mendoza realmente nos enorgullece muchísimo. Además, valoramos lo que se viene trabajando en la gastronomía sanrafaelina para mejorarla y lograr que San Rafael sea un recuerdo gastronómico”.

Por su parte, la presidenta de Emetur, Gabriela Testa, resaltó la importancia de este evento, que inició en 2019 con el objetivo de fortalecer la identidad gastronómica provincial y convertirse en un motor del turismo: “La gastronomía dejó de ser un servicio básico para transformarse en un atractivo en sí mismo. Aumenta el gasto del visitante, transmite identidad y constituye patrimonio cultural intangible”.

Embed - SAN RAFAEL: 6TO. FORO ORIGEN E IDENTIDAD GASTRONÓMICA El encuentro también contó con degustaciones, exposiciones de artesanos y la participación del chef profesional Santiago Giorgini, quien destacó: “Desde el primer momento que me convocaron acepté, porque Mendoza me parece una provincia divina, muy interesante, con muchísima gastronomía y actividades”.

Además de subrayar a San Rafael como destino clave para el turismo nacional e internacional, Giorgini valoró el impacto de este tipo de foros: “Son fundamentales. En otros países la gastronomía está profundamente arraigada a la cultura. Difundir los productos autóctonos y que cada cocinero los represente es esencial para que quienes nos visitan se identifiquen con la comida local." Embed - SAN RAFAEL: LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA