Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Paritarias congeladas, recesión y competencia de productos importados preocupan la Unión Empleados de Comercio. Alertan sobre un escenario incierto.

Un escenario económico complejo para el comercio en San Rafael
Un escenario económico complejo para el comercio en San Rafael
Foto: Archivo / Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El secretario general de la Unión Empleados de Comercio (UEC), Luis Lucchesi, advirtió la crítica situación que atraviesa el sector en Mendoza y el país. En diálogo con NOTICIERO ANDINO, el dirigente cuestionó el tope salarial fijado por el Gobierno nacional y advirtió que ya hay empresas que evalúan suspender empleados por la fuerte recesión y caída de ventas.

San Rafael: incierto panorama económico para UEC

“Estamos en un momento bastante complejo donde no se le encuentra el eje a la economía, donde nos encontramos con un gobierno que nos puso un techo a las paritarias”, señaló Lucchesi. El dirigente explicó que el acuerdo vigente contempla paritarias del 1% mensual y un monto fijo de 40.000 pesos. “Se acordó la primera paritaria abril a junio y después se hizo de julio a diciembre”, precisó.

Para la UEC, el problema central radica en la negativa del Estado nacional a homologar acuerdos entre sindicatos y empresarios. “Es algo que no entendemos, que cuando el sector empresario y sindical están pactando paritarias privadas, que no es dinero del Estado nacional, este no quiera firmar pensando que se le va a ir la inflación”, criticó.

Lucchesi también cuestionó las declaraciones de funcionarios nacionales: “Por ahí escuchamos al ministro de Economía o al presidente del Banco Nación, que decían que las paritarias iban un 14% adelante de la inflación. Es una cosa absurda. Parece que estuviéramos en otro país. El empleado nos dice el 1% y 40.000 pesos. No es nada”.

La situación, explicó el dirigente de San Rafael, es doblemente difícil: “Nos ponemos en el lugar del que tiene que pagar los sueldos, se le complica. Y el que tiene que cobrar, no le rinde. Este es el tema”.

La recesión golpea a empresas y trabajadores

Desde la entidad gremial ya se han atendido casos de empresas que advierten sobre su imposibilidad de sostener los pagos: “Hemos atendido empresas donde nos están planteando de que 'se les está terminando la nafta'. Estamos hablando de empresas que quieren empezar a suspender gente en el comercio local”.

Embed - SAN RAFAEL: INCIERTO PANORAMA ECONÓMICO PARA LA U.E.C.

Lucchesi remarcó además el impacto de las importaciones y del comercio electrónico en el mercado interno. “Tenemos el país vecino que la gente va, hace turismo y se trae. No todo el mundo puede hacerlo, pero ya por las páginas te compran importado. Esto de electrodoméstico, lo que es blanco, heladera, lavarropa, ya se puede traer de Chile”, explicó.

El gremialista señaló que esta situación ya fue vivida en etapas anteriores: “Esta película ya la hemos visto. Nuestra industria se está quedando y está cerrando justamente por esto, porque conviene más traer de afuera que producir acá”.

En cuanto al panorama nacional, contó: “Hoy vengo llegando de Buenos Aires, que hemos tenido reunión en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), y uno también lo ve allá. En Buenos Aires veíamos el tema del turismo extranjero que había, brasileros, europeos. Ahora no se ve y sí se ven locales desocupados. En la práctica hay una recesión muy grande, es lamentable”.

